Fabien Lecoeuvre : Clara Morgane réagit à ses attaques contre Hoshi (Exclu vidéo)

Clara Morgane était l'invitée exceptionnelle de Mickaël Dorian dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. La star propose ce samedi 17 avril 2021 de se connecter sur la page Le Cabaret de Clara Morgane afin d'assister en direct à son spectacle. À noter que pour le visionner de chez soi en streaming, il faut avoir préalablement réservé son billet en cliquant ici.

Au cour de cette interview, Clara Morgane a accepté de revenir sur les propos que Fabien Lecoeuvre a tenus sur le physique d'Hoshi il y a plusieurs jours. L'ex-candidate de "Danse avec les stars" connaît bien le spécialiste de la chanson française pour avoir travaillé à ses côtés en tant que chroniqueuse dans "La Grande Darka", l'une des émissions phares de Cyril Hanouna sur C8. "C'est quelqu'un qui n'a jamais été désagréable avec moi, jamais un propos déplacé. Après, je dois dire que c'est quelqu'un qui fait partie - j'espère qu'il ne le prendra pas mal - de l'ancienne génération. On se rend compte que les années passent et les moeurs changent. Et c'est vrai : ce dont on pouvait parfois se permettre librement il y a quelque temps, c'est un petit peu moins accepté aujourd'hui", a-t-elle confié.

"La liberté d'expression est au coeur de mes préoccupations"

Et de poursuivre : "Je suis au milieu de ces deux générations : une génération un peu vieillissante, qui dit : 'C'était mieux avant et on ne peut plus rien dire'. Je comprends tout à fait ce besoin d'avoir la possibilité de parler. La liberté d'expression, c'est au coeur de mes préoccupations. Et en même temps, je vois bien cette génération qui arrive et qui n'a plus envie de se faire insulter, marcher dessus, qui n'a plus envie d'être montrée du doigt pour son physique. Je pense que la solution est entre les deux, c'est-à-dire que je prône la bienveillance et la tolérance. Avec beaucoup de bienveillance et de tolérance, je pense qu'on peut réussir à faire s'entendre ces deux générations si opposées. Parce que c'est vrai qu'en étant au milieu, je me rends compte de la différence et du chemin énorme qu'on a fait. Bien sûr, je comprends les jeunes filles qui, en général, se font agresser dans la rue - on a vu 'les quartiers sans relous' c'est comme ça que Marlène Schiappa appelle son mouvement - et je suis de toute force avec ces femmes qui n'ont plus envie d'être embêtées, dérangées ou insultées. Donc messieurs, soyez bienveillants, la réponse est là".

Par Non Stop People TV