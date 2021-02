Fabien Lecoeuvre harcelé par Michel Polnareff, il raconte (Exclu vidéo)

Pendant de nombreuses années, Michel Polnareff et Fabien Lecoeuvre ont travaillé ensemble. Invité dans l’émission Good Morning Week-end sur Non Stop People, Fabien Lecoeuvre est revenu sur sa relation assez particulière avec le chanteur : "On se connait bien oui bien sûr. Beaucoup de disputes, beaucoup de réconciliations, c’est fait de mariages et de divorces. En même temps c’est un peu normal, toutes ces stars comme ça sont très cyclothymique. Un jour ça va, le lendemain ça va plus, après elles décident autre chose puis finalement elles reviennent. Oui il y a eu beaucoup de parenthèses en tout cas où on a arrêté de se fréquenter sous forme d’amitié j’entends. Et donc voilà, et puis après on se manque, moi il me manque, et lui aussi je lui manque, on s’est rapproché à chaque fois".

"IL a commencé à m'envoyer des piques un peu sur ses réseaux sociaux"

Si aujourd’hui Michel Polnareff et Fabien Lecoeuvre sont en meilleurs termes, l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna a révélé avoir été victime de cyberharcèlement de la part du chanteur : "A partir du moment où j'ai arrêté de travailler avec lui, il a commencé à m'envoyer des piques un peu sur ses réseaux sociaux. Comme tous ces grands artistes, il a comme ça, ce qu'on appelle des fans autour de lui, qui le suivent, il y a 30 000, 40 000 personnes, 100 000 personnes. Il expliquait que je n'avais été ni son attaché de presse, ni son agent, ni même personne. C'est à peine s'il me connaissait. C'est difficile, j'allais pas sortir tous mes contrats que nous avons co-signés ensemble en qualité d'agent, d'attaché de presse, de directeur de comm ou même de représentant légal".

Une situation compliquée pour Fabien Lecoeuvre qui a même tenté de lancer une poursuite en justice. Et finalement, il a réussi à faire cesser ce harcèlement : "Parce que c’est les directions de Facebook, d’Instagram ou de Twitter qui sont intervenues, constatant d’ailleurs le harcèlement, pour menacer tous ces gens de fermeture de comptes". Malgré cette histoire, Fabien Lecoeuvre ne tient pas rigueur à Michel Polnareff : "Je me sens pas fâché avec Polnareff, on est en froid".

Par Alexia Felix