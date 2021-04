Fabien Lecoeuvre : ses explications sur son "dérapage" envers Hoshi

Dans la polémique à cause de ses attaques envers le physique de la chanteuse Hoshi, Fabien Lecœuvre tente de s'expliquer tant bien que mal. En regrettant l'absence "des beaux mecs ou des filles sublimes" dans la musique, le chroniqueur a jugé Hoshi comme "effrayante" : "Quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale et qui a du talent. (...) Elle est géniale mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes (...) Il y a plein d'interprètes magnifiques, je suis sûr qu'il y en a...", a-t-il lancé sur la web-radio indépendante Arts-Mada. La chanteuse de 24 ans qui a répliqué, a reçu de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux. Proche d'elle, Stéphanie Fugain n'a pas été tendre envers Fabien Lecoeuvre dans "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People ce vendredi 9 avril.

"Ca peut arriver, on peut déraper"

Après des premières excuses maladroites, Fabien Lecœuvre a tenté de s'expliquer sur RTL ce jeudi 8 avril dans "Les auditeurs ont la parole". "Il faut re-contextualiser les choses. On m'interrogeait sur un article du Monde (...) C'était un débat sur le hier et le aujourd'hui dans la chanson. J'expliquais qu'aujourd'hui il y a très très peu d'artistes, stars qui sont aussi des interprètes...", a-t-il débuté avant de se faire recentrer par Pascal Praud pour qu'il reconnaisse sa "bêtise". "Évidemment, je reconnais que j'ai été maladroit (...). Je n'ai pas utilisé le bon qualificatif et c'est un dérapage. J'étais dans une explication et je me suis pris les pieds dans le tapis dans une explication", a-t-il reconnu avant de déplorer les conséquences de ses propos : "Des fois dans des explications, ça peut arriver, on peut déraper. Mais on ne peut pas mettre en cause le sérieux de mon travail, les livres que j'ai écrits (...). Non mais c'est surtout qu'il y a une espèce de haine autour de ça. Parce que tout ça est instrumentalisé, vous imaginez. Les grands spécialistes aujourd'hui sur les réseaux qui instrumentalisent et qui me donnent tous les défauts de la Terre". Des accusations qui ne sont pas passées pour Pascal Praud, tandis qu'Hoshi a réagi sur Twitter avec un émoji représentant un clown.

Par Marie Merlet