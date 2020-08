Fabienne Carat annonce son divorce et dévoile la raison

Coup dur pour Fabienne Carat. La comédienne de Plus Belle La Vie (France 3) vient d’annoncer à nos confrères de Télé Star son divorce avec Xavier. "Je ne suis pas habituée à parler de ma vie privée mais je me dois de le faire : nous avons divorcé avec Xavier", explique Fabienne Carat. Une décision prise d’un "commun accord", indique également l’actrice de 40 ans. "Là, je vis un tournant. Il y a beaucoup d'interviews où je ne discute pas de ma vie personnelle et malgré tout ça, il y a des phrases sorties de leur contexte, avec toujours le prénom de mon ex-partenaire qui est cité alors que lui, il a envie d'être tranquille. Je respecte cela. En faisant cette annonce, je lui rends un peu sa liberté pour qu'il n'ait plus à voir son nom dans des interviews et que sa vie personnelle soit respectée", ajoute celle qui a participé à la saison 6 de "Danse avec les stars".

Une épreuve "difficile à vivre"

Fabienne Carat a également expliqué les raisons de sa séparation avec Xavier. "Nos professions ne nous ont pas laissées une place suffisante pour notre vie de couple", estime-t-elle dans les colonnes de "Télé Star", en kiosque ce lundi 17 août. Si c’est un vrai chamboulement personnel pour Fabienne Carat, la comédienne a décidé de surmonter cette épreuve avec le sourire. "J'ai toujours transformé chaque épreuve de ma vie en positif. Bien sûr, lorsque l'on se marie, on se marie a priori pour toute la vie... Mais des choses que l'on pensait éternelles ne durent pas forcément et inversement (...) Certaines épreuves sont difficiles à vivre mais nécessaires pour grandir", relativise-t-elle encore. Marié depuis 2013, le couple n’a pas eu d’enfant. D’ailleurs, en mai dernier, Fabienne Carat confiait à "Public" son envie de fonder une famille avec Xavier. "J’ai envie d’être maman mais j’ai tendance à remettre à plus tard", expliquait-elle.

Par Matilde A.