Fabienne Carat célibataire : retour sur les raisons de son divorce avec Xavier Houillon

Ce jeudi 11 février, Fabienne Carat s'illustre de nouveau dans un épisode de "Section de Recherches", diffusé sur France 3. Après avoir campé le rôle de Samia dans la série "Plus Belle la vie" pendant une quinzaine d'années, la comédienne a opté pour des changements radicaux au cours de l'année 2020. "J'interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l'ai beaucoup aimée, on s'est beaucoup apporté, mais, aujourd'hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter", avait-elle expliqué à Télé Star en octobre dernier.

De plus, quelques mois plus tôt, Fabienne Carat avait surpris tous ses fans en annonçant son divorce avec Xavier Houillon après quinze ans de vie commune et sept années de mariage. Une décision mûrement réfléchie qu'elle n'a pas pris à la légère.

"Je lui rends sa liberté"

"Je lui rends sa liberté pour qu'il n'ait plus à voir son nom dans des interviews et que sa vie personnelle soit respectée", avait expliqué la comédienne âgée de 41 ans, avant de poursuivre : "Certaines épreuves sont difficiles à vivre mais nécessaires pour grandir". La cause principale de leur séparation serait due à leurs emplois du temps professionnels surchargés. Fabienne Carat a précisé : "Nos professions ne nous ont pas laissées une place suffisante pour notre vie de couple".

Le duo aurait donc "choisi d'un commun accord de divorcer". En tout cas, l'actrice est plutôt sereine concernant l'avenir. "En prenant de l'âge, on se sent vachement plus fort, équilibré et mieux dans sa peau. Je ne suis pas du tout inquiète pour le futur, que ce soit pour le boulot ou le perso. Tout va bien", avait-elle confirmé. À présent célibataire, la comédienne croque la vie à pleines dents et a même décidé de s'installer avec sa soeur avec l'aide de Stéphane Plaza, qui leur a déniché le logement idéal.

Par Solène Sab