Fabienne Carat prête à devenir maman, elle se confie

Epanouie au sein de son couple, Fabienne Carat envisage désormais de devenir maman pour la première fois. Mais alors qu’elle a abordé ce sujet lors d’un entretien avec nos confrères de Public dans leur dernier numéro publié ce vendredi 29 mai, Fabienne Carat a révélé que son âge remettait en doute son projet : "J'ai envie d'être maman mais j'ai tendance à remettre à plus tard. Sauf qu'à 40 ans, plus tard, c'est maintenant ! D'autant qu'ayant beaucoup de fibromes, il sera compliqué pour moi d'avoir un enfant naturellement. Je me pose donc toutes les questions : est-ce que ça vaut le coup de vivre sans enfant ? Mais ai-je envie de m'occuper d'un être à 2000 % ? Bref, affaire à suivre".

Un discours différent pour l’actrice

Un discours qui est bien différent de celui de l’année dernière. En février 2019, Fabienne Carat avait révélé que la grossesse de son personnage Samia dans Plus belle la vie ne lui avait pas donné envie de tomber enceinte : "Ça ne m'attire pas du tout. Les neuf mois de grossesse de Samia m'ont passé l'envie d'avoir un gros ventre. Sans compter les films d'accouchement que j'ai regardés pour me préparer. Je sais que je n'ai plus 20 ans, alors peut-être que j'adopterai. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'entier : je pense que si j'avais un enfant, j'arrêterais de tourner", avait-elle confié à Télé Star.

Par Alexia Felix