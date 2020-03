Fabrice Luchini dévoile le surprenant contenu des lettres de ses fans

Invité de "C à Vous" pour présenter son spectacle, "Des écrivains parlent d’argent", Fabrice Luchini est revenu sur l’image "non sexuée" qu’on lui a reprochée et fait des confidences. Il raconte d’abord le refus de Serge Rousseau de le faire jouer il y a 45 ans, "Il m'a dit : 'Écoute, je ne vais pas te prendre parce que tu as un physique très très peu sexy.' Alors que j'étais mignon, j'avais des cheveux blonds... J'étais pas une bombasse qui faisait couiner les grosses, mais j'étais ce que j'étais. Et voilà qu'il me dit : 'Tu réussiras jamais au cinéma, t'es pas sexué'". Pourtant, Fabrice Luchini compte de nombreux films à son actif et est récompensé du César du meilleur acteur dans un second rôle en 1994 pour "Tout ça…pour ça !" Face à Anne-Elisabeth Lemoine, il confie les surprenantes propositions qu’il reçoit…

Fabrice Luchini reçoit une lettre de fan par semaine

Pour contredire les propos de Serge Rousseau, il se laisse aller à une confidence : "Il s’est trompé. Les centaines de strings sur la scène, les milliers de soutien-gorges après Marx, c’est ça ma vie ! C’est des lettres, mes amis ! C’est des lettres que je reçois !" Fabrice Luchini qui a fait une tendre déclaration à Véronique Sanson dans l’émission "Le grand échiquier" poursuit ses confidences avec le contenu de certaines des lettres, il en reçoit une par semaine environ : "’Votre diction me bouleverse, elle m’entraîne à quelque chose qui est de l’ordre de la sensualité. Mon ventre vous appelle’ (…) Je vous assure que c’est vrai". Sur le plateau, l’acteur fait sourire. Il file aujourd’hui le parfait amour avec Emmanuelle Garassino qui a mis en scène son spectacle.

Par Valentine V.