Fabrice Luchini s'excuse après son coup de sang contre le gouvernement

À l’instar de Christine Bravo, M. Pokora, Clara Luciani, Philippe Etchebest, ou encore Laurent Ruquier, Fabrice Luchini a poussé un coup de gueule contre le gouvernement et sa façon de gérer la crise sanitaire du Covid-19. "On vit une chose où on ne comprend pas, c’est ça qui est terrifiant ! On ne comprend pas ce que ce gouvernement fait ! La panique de Véran, l’accent qui s’éteint de Castex, c’est terrifiant, c’est morbide, c’est sordide ! On a plus envie d’aimer ce gouvernement, ni rien !" lançait l’acteur il y a quelques jours, visiblement très remonté.

Ce dimanche 8 novembre 2020, Fabrice Luchini était invité sur le plateau de l’émission "20h30 le dimanche" sur France 2. L’occasion pour le comédien de 69 ans, de faire son mea culpa : "J’ai eu un coup d’humeur complètement inadapté. Je m’en excuse" a-t-il avancé face à Laurent Delahousse. "Je me suis permis de parler du gouvernement. C’est absolument débile. Je n’ai pas les compétences. Je connais parfaitement la difficulté sur la crête. Il y a une crête, il y a des drames de tous les côtés, une économie, des dépressions nerveuses. Mon mouvement d’humeur sur le ministre de la Santé est inadapté." a-t-il ajouté.

"Je me sens coupable de tout"

Toujours dans 20h30 le dimanche, l’acteur qui a récemment poussé un coup de gueule contre les réseaux sociaux a dû répondre à une question enregistrée pour lui, par Roselyne Bachelot : "Est-ce que tu es désespéré Fabrice ou est-ce que tu crois que néanmoins on va s’en tirer, que les artistes vont s’en tirer, que l’art et la culture vont s’en tirer ? Moi j’y crois." a-t-elle demandé.

Ce à quoi l’acteur a répondu : "Moi je ne suis pas un optimiste, je ne suis pas à leur place" a-t-il simplement déclaré avant d'évoquer une nouvelle fois Olivier Véran : "Je ne vois pas pourquoi ce ministre de la Santé nous engueule constamment, moi je me sens coupable de tout. Ça fait 40 ans que je suis en analyse sur le problème de la culpabilité. Vraiment, le virus, je fais rien… donc j’ai eu ce mouvement d’humeur. L’optimise, unir, évidemment que nous devons être derrière les autorités qui nous aident".

