Fais pas ci, fais pas ça de retour ? Guillaume de Tonquédec confirme

Pendant dix ans, les téléspectateurs de France 2 ont suivi les drôles aventures des familles Lepic et Bouley dans la série "Fais pas ci, fais pas ça". Malheureusement pour les fans du programme, la chaîne avait pris la décision de tout arrêter après une neuvième saison riche en rebondissements en 2017. Mais en septembre dernier, Guillaume de Tonquédec, de passage dans l’Equipée sauvage sur Europe 1, avait fait savoir que la production et les acteurs réfléchissaient à un prime de la série : "On s'est tous parlé, également avec Guillaume Renouil le producteur, il n'est pas impossible que l'on fasse un prime de 90 minutes. Pourquoi pas au moment des fêtes ? On adorerait et on est tous partant en tout cas".

"On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner"

Et ce mardi 28 janvier, Guillaume de Tonquédec a donné plus d’informations. Invité sur le plateau de TPMP, l’acteur a dans un premier temps vanté la série : "C'est bien écrit, bien mis en scène. Il y a une bonne bande d'acteurs. Le public, s'il aime quelqu'un, va le voir là il est". Et après une question de Cyril Hanouna, Guillaume de Tonquédec a confirmé le retour prochain de "Fais pas ci, fais pas ça" à la télévision : "On a déjà tous acceptés, en fait. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Nous allons faire un épisode seulement, un épisode de 90 minutes. Ce ne serait pas sous forme de série, mais je ne peux pas en dire tellement plus". Il faudra attendre encore un peu avant d’avoir des informations supplémentaire sur le retour de la série.

Par Alexia Felix