Fan de : Séverine Ferrer révèle son salaire de l'époque (exclu vidéo)

De 1997 à 2005, Séverine Ferrer a présenté sur M6 "Fan de", émission traitant de l’actualité musicale puis d’une manière générale de la culture et des people. La jeune femme a su s’imposer au fil des saisons comme une figure de l’émission. Si après son départ, Sandra Lou, Karine Ferri et Karima Charni l’ont remplacé, c’est Séverine Ferrer qui incarne définitivement le programme matinal de M6. Invitée de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, la comédienne révèle son salaire par émission. "Je pense que j’étais la moins payée de tous", estime la maman de trois enfants qui souligne cependant avoir gagné "beaucoup d’argent" à cette époque. "Je gagnais 700 euros par émission (…) ce n’était pas non plus énorme", déclare Séverine Ferrer. "Moi je m’en fichais, je m’éclatais, je vivais bien mon truc", ajoute-t-elle. Quand la jeune femme a alors décidé de se consacrer au théâtre, les choses ont été différentes.

Elle a cartonné sur M6 pendant huit ans

"Tout à coup tu gagnes beaucoup moins", indique l’ancienne présentatrice de "Fan de" qui révèle que son cachet par représentation était d’environ 100 euros. "C’est un choix de vie, je suis heureuse et épanouie sur scène. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d’autres", ajoute l’animatrice qui "a appris à être zen sur ça". Toujours sur Non Stop People, elle dévoile ainsi que sa devise est "on profite du moment présent qu’on ait ou qu’on n’ait pas (d’argent ndlr)". Après avoir connue un beau succès lors de la tournée "Born in 90’", Séverine Ferrer a fait son grand retour à la télévision. Elle est aux commandes de "On dîne chez Séverine", émission diffusée sur la chaîne "My cuisine".

Par Ambre L