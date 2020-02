Fanny Leeb atteinte d’un cancer : pourquoi elle a fondu en larmes dans Stars à nu

"On part à la guerre et c’est parti." Quand Fanny Leeb évoque son cancer du sein, elle ne tremble pas. Pour la fille de Michel Leeb, c’est une maladie comme une autre qu’elle allait vaincre. Il le fallait. "Bien sûr que j’ai eu peur, mais je n’ai pas voulu douter de moi, ni de ma victoire. Ce n’est pas possible, je ne vais pas mourir. Je pense qu’il est très important d’être positif", témoigne-t-elle avec courage sur le plateau de "C à Vous" ce mardi 4 février. Pourtant, tout n’a pas été rose pour l’ex-candidate de "The Voice".

Fanny Leeb faisait de la chimio lors du tournage de Stars à nu

Lorsqu’Arthur l’a appelée pour lui proposer de participer à l’émission "Stars à nu" dont le but est de faire de la prévention contre les cancers, la chanteuse n’a pas hésité. "Je lui ai dit c’est fantastique, bien sûr que je veux participer." Mais le tournage a été très difficile comme en atteste un extrait diffusé ce mardi. On y voit Fanny Leeb s’essayer au défilé. Chris Marques la tient par la main quand tout à coup, elle fond en larmes. "Après mon cancer, j’ai bizarrement pris confiance en moi", explique la chanteuse entre deux sanglots."Ça m’a aidé à me révéler mais par rapport à mon corps, sachant que j’ai maigri, qu’il se reconstruit, je suis pas encore à l’aise du tout", admet la fille de l’humoriste. Une gêne visible à l’écran quand elle commence à se gratter le cou nerveusement. Chris Marques tente de la rassurer, mais c’est difficile. En regardant cet extrait de l’émission qui sera diffusée vendredi, Fanny Leeb avoue que "Stars à nu" "a été une thérapie". Preuve du courage de la jeune femme, lors du tournage de "Stars à nu", elle était encore en pleine chimiothérapie.

« Cette émission #StarsaNu, ça a été une thérapie pour moi ! »@FannyLeeb revient sur sa participation à l’émission d’@Arthur_Officiel #CàVous pic.twitter.com/5cvnOLWRvV — C à vous (@cavousf5) February 4, 2020

Son cancer, elle lui a fait la guerre !

Atteinte d’un cancer du sein à 32 ans et aujourd’hui guérie, @FannyLeeb raconte son combat dans #CàVous pic.twitter.com/Nu5ExkWstL — C à vous (@cavousf5) February 4, 2020

Par Mélanie C.