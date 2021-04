Farid Khider (La ferme célébrités) : suspecté de meurtre, l'ancien boxeur sort du silence pour la 1ere fois

A 45 ans, Farid Khider peut se vanter d'avoir été l'un des meilleurs boxeurs des années 2000. S'il est connu pour être le seul Français à être titré dans toutes les disciplines principales de la boxe, il a également obtenu des ceintures mondiales dans les différentes disciplines du kickboxing. Suite à sa carrière sportive, le champion est devenu artiste et a lancé un spectacle baptisé "One Round Show" dans lequel il retrace son parcours de combattant. Farid Khider a également joué dans différents rôles au cinéma comme "Astérix aux Jeux Olympiques" et "Dans les cordes".



En 2010, le boxeur signe une apparition dans la troisième saison de l'émission "La Ferme Célébrités en Afrique" sur TF1. Sa participation se termine suite à une dispute avec l'ex-femme de Johnny Hallyday, Adeline Blondieau. Plus de dix ans après son dernier passage télévisé, Farid Khider fait à nouveau les gros titres pour une sombre affaire de meurtre.

Farid Khider clame son innocence

L'ancien champion de boxe est en effet suspecté dans le meurtre du milliardaire Claude Dray, tué de trois balles dans le cou en octobre 2011 à Neuilly-sur-Seine. Le 13 avril dernier, Farid Khider avait ainsi été placé en garde à vue. Il en est finalement ressorti libre après 85 heures de détention, lavé de tout soupçon.



Bien décidé à redorer son image dans les médias, le père de famille vient de sortir du silence pour la première fois en s'exprimant dans les colonnes du Parisien : "Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. Je ne connaissais ni de près, ni de loin Claude Dray et Samy Souied" a-t-il déclaré. L'ancien sportif estime que sa mauvaise réputation est à l'origine de cette nouvelle arrestation : "Je ne suis pas un voyou, je ne l'ai jamais été. J'ai été élevé avec des valeurs, j'ai été six fois champion du monde de boxe, on ne parvient pas à ce niveau en menant une vie de voyou." assure-t-il. S'il a réussi à se tirer de cette affaire, Farid Khider devra, en juin prochain, comparaître devant les assises car il est aussi suspecté d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration d'un banquier suisse.

Par E.S.