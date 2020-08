Farida Khelfa : ce lien de parenté qu’elle a avec Léa Seydoux

Mannequin star des années 80, Farida Khelfa s’est également essayée au cinéma plusieurs fois. Le public a pu l’apercevoir dans "Les Keufs" de Josiane Balasko en 1987 ou encore dans deux des films de Virginie Thévenet "La nuit porte-jarretelles" et "Jeux d’artifice" toujours dans les années 80. Après des rôles secondaires dans "Pacific Palissades" ou encore "Les 1001 nuits", l’artiste revient au cinéma dans "Paris" de Cédric Klapisch en 2008. Farida Khelfa est également réalisatrice de documentaire. En 2012, elle signait "Campagne intime", documentaire retraçant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Carla Bruni étant l’une de ses plus grandes amies. Deux ans plus tard, elle proposait sur Arte un portrait intimiste de son ami le créateur de mode Christian Louboutin.

Le mannequin a une carrière au cinéma et sur petit écran

Farida Khelfa connaît d’autant mieux le milieu du cinéma qu’elle partage la vie d’Henri Seydoux depuis 1989. L’homme d’affaires, PDG de Parrot, n’est autre que le père de Léa Seydoux. En effet, avant de se mettre en couple avec Farida Khelfa, l’ancien journaliste a eu deux filles avec Valérie Schlumberger, l’actrice Léa Seydoux et la styliste Camille Seydoux. Farida Khelfa est donc la belle-mère de la James Bond Girl. Le mannequin et Henri Seydoux ont eu par la suite deux garçons, Ismaël et Omer (né le 16 avril 1998). Pour les 22 ans de ce dernier, Farida Khelda a d’ailleurs dévoilé de rares photos de ses enfants sur Instagram.

Farida Khelfa est à retrouver ce mercredi sur France 2 dans le téléfilm Les michetonneuses, adaptation du livre de la blogueuse, Rose Emilien.

Par Non Stop People TV