Faustine Bollaert : ce que la maternité a changé dans sa vie

En plus de présenter quotidiennement "Ça commence aujourd'hui" sur France 2, Faustine Bollaert anime depuis octobre 2019 "La Boîte à Secrets". L'occasion pour elle de recueillir les confidences à coeur ouvert de plusieurs personnalités à travers des objets qui les ramènent à des souvenirs passés. Pour le premier numéro, la femme de Maxime Chattam avait reçu Marc Lavoine, Lio et Slimane. Pour le deuxième numéro diffusé ce vendredi 20 décembre sur France 3, elle reçoit Florent Pagny, Dave et Iris Mittenaere. Sur la Toile, un premier extrait a été dévoilé sur lequel Miss France 2016 apparaît les larmes aux yeux. Quelle surprise l'émission lui a-t-elle réservée ?

En attendant, Faustine Bollaert a révélé ce qui lui plaît dans l'animation de cette émission. "Elle est arrivée à un moment de ma (petite) carrière où j'étais un peu épuisée d'être la confidente de choses assez dramatiques l'après-midi (dans son émission de témoignage 'Ça commence aujourd'hui' sur France 2, ndlr). Dans 'La Boîte à Secrets', je reçois des personnalités, je les fais parler d'elles-mêmes, c'est très cohérent avec ce que je fais l'après-midi (...) Au moment où je l'ai enregistrée, je venais d'enchaîner des émissions aux sujets un peu graves. Cette légèreté m'a fait un bien fou", a-t-elle confié au Journal des femmes.

Stop aux films d'horreur

Dans ce même entretien, Faustine Bollaert a évoqué son angoisse de l'avenir, mais aussi la maternité. Avec Maxime Chattam, l'animatrice de 40 ans est l'heureuse maman de deux enfants, Abbie et Peter. Un rôle qui a eu un impact sur sa vie professionnelle et personnelle, comme elle l'a raconté à nos confrères.

"Si je n'avais pas eu d'enfant, je pense que je n'aurais pas tout à fait été capable de faire cette émission. Il faut avoir roulé sa bosse, connu ses propres deuils et souffrances, pour pouvoir s'ouvrir à celle des autres. Par contre, devenir mère m'a rendue hyper fragile et ultrasensible. Par exemple, j'étais une folle de films d'horreur, mais depuis que j'ai eu mon premier enfant, je ne supporte plus d'en regarder !" a-t-elle dit.

Par Clara P