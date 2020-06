Faustine Bollaert : cette bouleversante rencontre qui l'a inspirée pour "Ca commence aujourd'hui"

Chaque jour, Faustine Bollaert donne rendez-vous aux téléspectateurs à 13h40 pour un nouveau numéro de "Ca commence aujourd'hui". Diffusé sur France 2 depuis 2017, le programme est un véritable lieu de rencontres et de confidences pour des hommes et des femmes ayant vécu un fait marquant au cours de leur vie.

Ce jeudi 25 juin 2020, Faustine Bollaert a donc accueilli de nouveaux invités pour évoquer le deuil d'un enfant. "Les trois couples que je reçois aujourd’hui ont traversé peut-être la pire épreuve qu'il soit quand on est parent : celle de perdre un enfant" a lancé l'animatrice de 41 ans pour ouvrir l'émission.

Si ce thème délicat était demandé depuis bien longtemps par les fidèles de l'émission, Faustine Bollaert et ses équipes ne savaient pas comment l'aborder. Et c'est finalement une bouleversante rencontre qui a poussé l'animatrice à prendre les devants : "Pour être complètement transparente avec vous, l’émission d’aujourd’hui part d’une rencontre que j’ai faite lors des dernières vacances de Noël, de manière totalement inattendue et qui m’a vraiment bouleversée" a-t-elle avoué.

Une émission pas comme les autres

La jolie brune a ensuite présenté Laura et Rudy, un couple de trentenaires qui a perdu son fils Lenny, décédé à l'âge de 2 ans et demi des suites d'une tumeur au cerveau. Malgré cette perte tragique, Laure et Rudy ont trouvé la force d'avancer et ont décidé de ne pas se laisser sombrer dans le chagrin. Une force qui a littéralement inspiré Faustine Bollaert qui s'est dit "fière de donner un sens à tout cela" : "Quelle est la probabilité qu’on se retrouve au bout du monde, en vacances à Noël, où on avait, nous, enterré notre fils cinq jours auparavant, avec vous au milieu de la piscine en maillot de bain ? Je me suis dit que c’est mon fils qui m’a mis sur votre route..." a déclaré Laura qui explique qu'elle a pris cette rencontre comme un véritable signe. "Et moi, je me suis dit que forcément, si j’étais sur votre route, ça avait un sens (...) Quand je vous ai vu, solaire, lumineuse, parler de votre fils avec votre époux, je me suis dit que vous étiez les bonnes personnes et que vous aviez beaucoup de choses à transmettre à ceux qui nous regardent" a surenchéri l'épouse de Maxime Chattam.

Visiblement très touchée, Faustine Bollaert a d'ailleurs évoqué cet épisode poignant, le lendemain de la diffusion, sur son compte Twitter : "Pour des raisons multiples, l’émission d’hier sur le deuil d’un enfant était très chère à mon cœur. Merci d’avoir répondu présent aussi nombreux pour entendre le message bouleversant de nos invités si courageux. Je suis fière" a-t-elle écrit.

Par E.S.