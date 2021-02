Faustine Bollaert : cette déclaration pleine d'amour à son frère pour un évènement spécial

Chaque jour, du lundi au vendredi, Faustine Bollaert présente son émission "Ça commence aujourd'hui" sur France 2. Et autant dire que le programme cartonne, "allant jusqu'à battre TF1", a révélé Le Parisien dans un article paru le 11 février dernier. "Près de 1,3 million de téléspectateurs en moyenne suivent le programme chaque jour. Une audience qui a doublé en quatre ans", ont-ils précisé. Et pour étayer leurs propos, nos confrères ont interrogé des fans du programme. "Elle est devenue ma deuxième psychologue. Je ne peux regarder l'émission en direct. Mais pour rien au monde, je ne raterais un numéro", a confié Louise, 31 ans.

Comment Faustine Bollaert explique-t-elle ce succès ? "Il y a un enthousiasme autour de la parole brute. Même dans la rue, les gens m'abordent et me parlent comme dans l'émission !" a-t-elle expliqué au Parisien. Et de poursuivre : "De plus en plus de jeunes m'interpellent ou m'écrivent pour me dire qu'ils ont regardé, qu'ils ont été touchés par certains témoignages. C'est vraiment une nouvelle génération qui arrive. 'Ça commence aujourd'hui' est un lieu d'écoute et de partage. Les invités savent qu'ils seront en confiance, qu'ils seront écoutés et conseillés par nos experts", a-t-elle dit.

"Love et plus encore"

Quand elle ne tourne pas son émission, Faustine Bollaert partage son quotidien sur ses réseaux sociaux. Sur Instagram, elle n'hésite pas à dévoiler à ses abonnés des moments de sa vie de famille, mais aussi des photos des coulisses de "Ça commence aujourd'hui" où elle passe du temps avec ses équipes. Lundi 16 février, c'est une photo de son frère qu'elle a postée pour un évènement spécial. En effet, ce dernier a fêté ses 45 ans. Pour l'occasion, elle lui a dédié ces quelques mots : "Finalement, à part ta coupe de cheveux... rien ne change !!!! Bon anniversaire mon frère adoré... Je compte sur vous pour le lui souhaiter en nombre ! Love et plus encore".

Dans sa story, Faustine Bollaert a aussi dévoilé une photo d'enfance sur laquelle son frère - plus âgé qu'elle - lui donne un baiser. "Happy you my big brother. Et continue toujours de m'embrasser comme ça", a-t-elle posté. Pour rappel, le frère de Faustine Bollaert ne vit pas en France, mais aux Etats-Unis. Elle avait pu renouer physiquement avec lui lors des fêtes de fin d'année, il y a quelques mois.

Par Non Stop People TV