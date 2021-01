Faustine Bollaert dévoile une photo d'elle enfant pour lutter contre l'inceste

Le 7 janvier, Camille Kouchner dévoilait son livre "La Familia Grande" dans lequel elle dénonce les comportements incestueux de son beau-père, Olivier Duhamel sur son frère jumeau, âgé de 14 ans aux moments des faits. Son témoignage aura permis aux langues de se délier. Il y a quelques heures, c'est le neveu de Gérard Louvin qui l'a accusé de viol.

Mais pour lutter contre ce fléau, le Sénat a pris une décision pour le moins étonnante. Ce jeudi 21 janvier, il a adopté une proposition de loi afin d'établir l'âge du consentement sexuel à 13 ans, et non plus à 15. Un changement qui ne fait pas l'unanimité.

"protégeons-nos enfants"

Cela fait quelques jours maintenant que plusieurs personnalités postent des photos d'elles à l'âge de 13 ans. Vendredi 22 janvier c'est Flavie Flament qui dévoilait une photo d'elle à cet âge-là qu'elle avait accompagnée de la légende suivante : "J’avais 13 ans. Et j’ai été violée par David Hamilton. Aurais-je pu être consentante?".

Plusieurs personnalités ont donc décidé de faire de même dans l'espoir que le Sénat revienne sur cette proposition de loi. L'animatrice Faustine Bollaert a publié un cliché d'elle jeune : "1992. 13 ans. Comment imaginer une seconde une relation sexuelle consentie avec un majeur? Effroi. Non au consentement avant 15 ans. #avant15anspasdeconsentement #enfanceendanger #inceste. Protégeons nos enfants" écrit-elle sur Instagram.

Une initiative vivement saluée par les internautes "Je suis tout à fait d'accord avec vous", "Vous avez raison, protégeons nos enfants" ou encore "Effrayant vraiment. 13 ans ce sont encore des enfants !" peut-on lire en commentaire.

Par J.F.