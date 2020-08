Faustine Bollaert engagée contre les violences conjugales, son message fort sur Instagram

Lundi 17 août, les téléspectateurs ont retrouvé Faustine Bollaert dans la saison 4 de son émission "Ça commence aujourd'hui" diffusée sur France 2. Quelques semaines avant le lancement de cette nouvelle édition, l'animatrice s'était confiée à Ouest-France. "Je l'aborde (cette prochaine saison, NDLR) comme si c'était la première. Je me sens tout aussi fraîche qu'il y a trois ans et riche de nos acquis. Le fait que l'émission marche bien ouvre des perspectives qui vont nous permettre de surprendre encore plus ceux qui nous regardent", confiait-elle.

Et de poursuivre : "J'ai très envie de proposer des émissions en situation ou des semaines spéciales. Pourquoi ne pas aller dans une maternelle, un Ehpad ou un hôpital ? Cela fait deux ou trois ans que je me bats pour le faire et cette année, France 2 est vraiment réceptive. On veut que ce soit la nouveauté de la prochaine saison. Je ne pense pas que les téléspectateurs aient absolument besoin de retrouver le plateau, l'émission est suffisamment identifiée pour être repérable, même si on la déplace. Je pense que c'est le bon moment".

"Je pense tellement à elle..."

Tout au long de l'été, Faustine Bollaert a donné des nouvelles à ses abonnés sur Instagram. Ainsi, avec la crise du coronavirus, l'animatrice a décidé de rester en France. Et c'est en famille qu'elle a profité d'un roadtrip sur les routes de France. Au programme : selfies sur la plage, balade avec sa fille, déclaration d'amour à son mari Maxime Chattam ou encore célébration le 24 juillet dernier de l'anniversaire de son fils.

Alors que ses vacances se terminent - comme elle l'a fait savoir mardi 18 août - Faustine Bollaert a partagé un message fort sur sa page Instagram. En effet, la maman de 41 ans a réagi au récent décès d'une femme, tuée par son compagnon. Ce dernier a avoué l'avoir tuée à coups de couteau. "Insupportable de voir ces visages défiler à longueur de journée. Laure a été assassinée par son mari. Je pense tellement à elle, à son sourire, à ses enfants et à toutes les autres...", a-t-elle posté en légende d'un cliché sur lequel la victime apparaît tout sourire. Un hommage qui fait suite à la publication par le ministère de l'Intérieur d'une étude annuelle sur les violences conjugales : 146 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-conjoint en 2019. "C'est 25 de plus que l'année précédente", a précisé le site "La Croix".

Par Non Stop People TV