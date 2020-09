Faustine Bollaert et Maxime Chattam : ce rare cliché dévoilé pour leur huit ans de mariage

Pendant ses vacances, Faustine Bollaert a posté plusieurs clichés immortalisés en famille. C'est accompagnée de ses deux enfants - Abbie (6 ans) et Peter (4 ans) - et de son mari Maxime Chattam que l'animatrice a profité d'un roadtrip en France. Un voyage entrepris plusieurs semaines après le déconfinement. Le 26 mai dernier, son conjoint s'était confié sur Europe 1 sur cette période inédite qu'il a vécue avec ses proches.

"J'ai trouvé ce confinement formidable, puisque c'est le meilleur moyen de vous prouver que vous avez trouvé la personne parfaite. Quand vous sortez de ce confinement en ayant le sentiment qu'il n'y a jamais eu un jour de trop et qu'au contraire, c'était un confinement formidable. Enfin formidable, attention, toutes proportions gardées. Je vous parle juste du côté de se retrouver en tête à tête avec celui ou celle qu'on aime et de se rendre compte qu'au bout de ces presque deux mois, tout s'est bien passé et qu'on est toujours aussi heureux l'un que l'autre", disait-il.

En robe de mariée sur Instagram

Il y a quelques jours, Faustine Bollaert a repris le chemin des tournages aux commandes de son émission "Ça commence aujourd'hui". Elle a d'ailleurs partagé des photos des coulisses sur sa page Instagram. En début de semaine, l'animatrice a fêté ses huit ans de mariage avec Maxime Chattam.

Pour l'occasion, elle a posté un cliché sur lequel elle prend la pose avec l'écrivain. En légende, elle a posté le message suivant : "8 ans #nocesdecoquelicot #mylove". Elle a ensuite posté un second cliché immortalisé lors de son mariage. L'occasion pour ses fans de la découvrir dans sa robe de mariée. "Une robe, une vie", a-t-elle posté en légende.

