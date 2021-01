Faustine Bollaert fait craquer la Toile avec une photo d’elle enfant

L’heure est à la nostalgie sur Instagram. Après Nathalie Baye qui a partagé un cliché de Laura Smet dans ses bras, âgée de deux ou trois ans, c’est au tour de Faustine Bollaert. Proche de ses 297 000 abonnés, l’animatrice de France Télévisions leur a dévoilé un adorable souvenir d’elle. Sur sa publication du mercredi 13 janvier 2020, ses admirateurs ont pu la découvrir lorsqu’elle était enfant. Tout sourire, la fillette âgée d’environ dix ans n’a pas changé.

"Savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Belle nuit à tous…", a écrit en légende l’animatrice de "Ça commence aujourd’hui" diffusé chaque jour sur France 2. Un cliché qui a ravi ses admirateurs toujours bienveillants à son égard. "Je trouve que vous avez toujours cette même bouille assez reconnaissable", "Vous voyez bien que vous n'avez pas besoin de maquillage... ce n'est que mon avis" ou encore "Le sourire craquant toujours" et "Toujours ce joli sourire. Vous êtes magnifique. Je vous adore" et "Très mignonne", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Faustine Bollaert dévoile son nouveau compagnon

Discrète sur sa vie privée, l’animatrice a dévoilé quelques jours plus tôt son nouveau compagnon. En couple avec l’écrivain Maxime Chattam, la jolie brune a présenté à Instagram une petite Phoebe. Un chien qu’elle vient tout juste d’accueillir chez elle et qui a fait craquer la Toile. "Trop belles", "Oh le joli petit coeur" ou encore "Petite bouille d’amour…" et "Vous allez vous régaler", se sont empressés de lui écrire ses fans. L'un d'entre eux est allé jusqu’à lui soumettre une drôle de proposition : "J’espère qu’elle sera sur le canapé à vos côtés bientôt…". Faustine Bollaert va-t-elle osé se la jouer comme Michel Drucker avec son chien souvent présent sur les plateaux de ses émissions ? Affaire à suivre…

Par C.F.