Faustine Bollaert partage sa lassitude face au confinement

Les mesures de confinement s'élargissent à l'ensemble de la France, a annoncé Emmanuel Macron ce mercredi 31 mars. Tandis que le couvre-feu à 19h est étendu à l'ensemble des départements, certains commerces doivent être fermés tout comme les établissements scolaires. Un nouveau confinement difficile à avaler pour les Français comme pour Faustine Bollaert qui a partagé sa "déprime" face à la situation. Dans une interview pour Gala avant l'allocution d'Emmanuel Macron, l'animatrice de "Ça commence aujourd'hui" a confié son "angoisse" en tant que parent, de voir ses enfants ne pas aller à l'école durant un long moment. "C'est vrai que pour tous les enfants, c'est difficile, encore que j'habite à la campagne donc ils ont la chance d'avoir un grand jardin, un trampoline, mais le temps est long", a-t-elle confié.

"Il y a une vraie usure qui s'installe"

Sur son vécu de la crise sanitaire, Faustine Bollaert a partagé son sentiment de saturation : "Je ne vais pas vous dire que je me suis reconnectée avec moi-même, avec la nature, mais aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Au début, c'était vertueux, et maintenant je trouve ça super difficile. J'ai l'impression qu'on nous vole notre vie, et en même temps, je ne néglige pas l'importance de ces confinements, toutefois ça fait un an et il y a une vraie usure qui s'installe". Touchée par une "grande fatigue psychologique", l'animatrice a évoqué ses envies de liberté : "Comme tout le monde, j'ai envie de sortir, de retrouver mes amis, qu'on arrête de m'interdire des choses".

