Faustine Bollaert : pourquoi France 3 déprogramme La Boîte à Secrets à la dernière minute

"La Boîte à Secrets" réserve toujours son lot d’émotions. Vendredi 9 octobre 2020, les téléspectateurs de France 3 étaient nombreux à attendre la diffusion de ce nouvel épisode présenté par Faustine Bollaert. L’animatrice a d’ailleurs teasé son émission, promettant une formule "plus festive". Invitée le week-end dernier de l’émission "On refait la télé" sur RTL, Faustine Bollaert a admis : "On avait voulu un peu accoucher nos personnalités l'année dernière et on les avait tellement émues qu'il y avait beaucoup de larmes. C'étaient des larmes d'émotion et à un moment donné, on s'est demandé si le vendredi soir, on n'avait pas aussi envie d'allumer la télé pour s'amuser, pour s'éclater, pour chanter, danser et partager un moment plus festif. Donc on a un peu réanglé les choses pour aller dans cette direction". Pour ce nouveau numéro de "La Boîte à Secrets", Faustine Bollaert devait recevoir Serge Lama, Véronique Jannot et Kendji Girac.

Roland-Garros prioritaire face à "La Boîte à Secrets"

Finalement, les choses ne sont pas passées comme prévu puisque France 3 a dû déprogrammer l’émission à la dernière minute. La raison ? Le match de tennis qui opposait Novak Djokovic à Stéfanos Tsitsipás en quart de finale de Roland-Garros a duré plus longtemps que prévu. Sur son compte Twitter, Faustine Bollaert s’est excusée auprès de son public pour cette déprogrammation de dernière minute. "Coucou les amis, bon. Le combat passionnant Djoko/Tsitsipas peut durer bien longtemps ! Impossible de diffuser La boîte à secrets ce soir malheureusement. Mais ça n’est que partie remise, et rapidement promis. L’émission est formidable et mérite une soirée complète !", a-t-elle posté. Pour l’heure, on ne sait pas encore quand sera diffusé ce numéro de "La Boîte à Secrets".

Par Matilde A.