Faustine Bollaert : Pourquoi la femme d'Yves Camdeborde a été jalouse d'elle (Exclu vidéo)

Lundi 31 août, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People aux commandes de "L'instant de Luxe". Après avoir reçu Marion Game de "Scènes de Ménages", le présentateur a pu échanger avec Yves Camdeborde lors de la diffusion du deuxième numéro de son émission ce mardi 1er septembre. Le duo est revenu sur la participation du chef à "Masterchef" en tant que juré. Mais pas question pour ce dernier de dévoiler le salaire qu'il a touché, lui qui y a officié pendant quatre saisons, de 2010 à 2013. "Je ne vous dirai pas la somme, parce que c'est indécent", a-t-il dit avant de finalement faire quelques révélations. "Je doublais mon année (...) Mon fils est parti pendant deux ans au Japon. C'est un contrat qu'on signe pour une saison, mais je ne vous dirai pas la somme, c'est indécent".

"On s'est super bien entendu"

Pendant l'interview, Jordan de Luxe est revenu sur une histoire de jalousie qu'il y aurait eu entre la femme d'Yves Camdeborde et Faustine Bollaert. L'ancien juré de "Masterchef" a pu donner sa version. "Il n'y a pas de jalousie. J'ai eu la chance de rencontrer Faustine pour l'émission 'À table' qu'on a tournée avec elle. On s'est super bien entendu. J'ai adoré sa simplicité, sa fraîcheur et la façon de travailler avec elle a été très, très agréable. Et c'est vrai que, quand je retournais des tournages, j'en parlais un peu à ma femme avec les yeux pétillants, mais d'une belle rencontre, en toute simplicité (...) Elle a rigolé, ça la faisait rire. Faustine est quelqu'un que je respecte humainement avant de respecter la professionnelle que c'est", a-t-il expliqué.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV