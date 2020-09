Faustine Bollaert refoulée par son coiffeur : son gros coup de gueule sur Twitter

Après l'annonce de la contamination de trois joueurs du PSG, c'est au tour de Kylian Mbappé d'être lui aussi, testé positif au coronavirus. La semaine dernière, nous avons également appris que le tournage du film "Batman" est à nouveau suspendu car Robert Pattinson, qui prête ses traits au célèbre super-héros, aurait été contaminé...



Face à la remontée du nombre de personnes contaminées par le coronavirus, les commerçants et fournisseurs de services sont de plus en plus vigilants au quotidien. C'est visiblement le cas du coiffeur de Faustine Bollaert ! Ce mardi 8 septembre, l'animatrice de l'émission "Ca commence aujourd'hui" a pris la parole sur Twitter pour une surprenante révélation : "Et donc maintenant, un enfant d’à peine 5 ans n’a pas le droit d’être accompagné chez le coiffeur pour cause de Covid. Du coup, je pense que je vais lui donner ma CB et le mettre dans un taxi". Un coup de gueule pour expliquer qu'elle a été refoulée de chez son coiffeur, alors qu'elle accompagnait Peter, son fils de 5 ans.

Faustine Bollaert soutenue par les internautes

Après avoir conté sa mésaventure du jour, la mère de famille de 41 ans qui est aussi maman d'une petite fille prénommée Abbie, a rapidement reçu le soutien des internautes qui n'ont pas hésité à faire part de leurs pénibles expériences similaires. "Idem pour le dentiste... Le rendez-vous de ma fille de huit ans a été annulé... Le dentiste ne prend plus d'enfants car impossible de les accompagner à cause de la Covid...." a par exemple révélé une internaute.



D'autres n'ont pas manqué de lui donner quelques conseils avec sarcasme : "Vous pouvez aussi lui couper les cheveux. Ce que beaucoup de gens font ou refont" a par exemple lancé le cycliste Christophe Grébert.

Et donc maintenant, un enfant d’à peine 5 ans n’a pas le droit d’être accompagné chez le coiffeur pour cause de Covid. Du coup, je pense que je vais lui donner ma CB et le mettre dans un taxi. #petitenervememtdujour — Faustine Bollaert (@FaustineFB) September 8, 2020

Par E.S.