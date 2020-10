Faustine Bollaert : sa belle déclaration à son frère qui lui manque

Faustine Bollaert est très active sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, elle annonçait que sa nouvelle émission "La Boîte à secrets" était déprogrammée à la dernière minute. L'animatrice de "ça commence aujourd'hui" devait recevoir Serge Lama, Véronique Jannot et Kendji Girac. Les fans du jeune chanteur n'ont pas pu découvrir la belle surprise que Jenifer et sa maman lui avaient réservé. Tout cela à cause de Roland-Garros. Le match entre Novak Djokovic et Stéfanos Tsitsipás a en effet duré pus longtemps que prévu. Sur Twitter, Faustine Bollaert a donc informé ses abonnés de la mauvaise nouvelle : "Le combat passionnant Djoko/Tsitsipas peut durer bien longtemps ! Impossible de diffuser La Boîte à secrets ce soir malheureusement. Mais ça n’est que partie remise, et rapidement promis. L’émission est formidable et mérite une soirée complète !" avait-elle indiqué avant de présenter ses excuses aux invités qui devaient être présents.

un amour à distance

Et aujourd'hui, c'est sur Instagram que Faustine Bollaert fait parler d'elle. La compagne de Maxime Chattam vient de poster une nouvelle photo sur son compte et fait une belle déclaration à son frère. Très proches, ils sont toutefois séparés par des milliers de kilomètres. Charles Faraggi est installé sur la côte ouest des États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Elle a donc posté un cliché de ce dernier qu'elle a légendé : "Miss my brother. #brotherandsister #losangeles #toofar #family #retrouvailles #solong…". Et un détail a particulièrement troublé les internautes. Il s'agit de la ressemblance entre Faustine Bollaert et son frère. "Même doux regard", "Oh ! quel air de famille" , "Vous vous ressemblez beaucoup je trouve", "votre sosie", "c'est bien votre frère vous ne pouvez pas le renier…" peut-on lire en commentaire.

Par J.F.