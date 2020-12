Faustine Bollaert : sa boulette sur le mari de Mercotte dans "Ca commence aujourd'hui"

En 2017, Faustine Bollaert quittait la présentation de l'émission "Le Meilleur Pâtissier" sur M6... et débarquait sur France 2 aux commandes du programme "Ca commence aujourd'hui". Ce vendredi 11 décembre 2020, la jolie brune animait un nouveau numéro spécial "célébrités" dont le thème était "Le succès n'a pas d'âge". Et Faustine Bollaert a eu la joie de retrouver une de ses anciennes acolytes du Meilleur Pâtissier : Mercotte !



Si Mercotte de son vrai nom Jacqueline Mercorelli, a aujourd'hui 77 ans, elle n'a pas manqué d'expliquer qu'elle a commencé à avoir du succès en 2005 lors du lancement de son blog culinaire bpatisé "La Cuisine de Mercotte" dans lequel elle livre ses astuces culinaires et ses bonnes adresses.. A l'époque, l'experte en pâtisserie avait alors déjà plus de 60 ans ! C'est après avoir été repérée par la production lors d'un salon où elle avait fait une démonstration de macarons, qu'elle a intégré le jury de la célèbre émission.

Faustine Bollart s'excuse après une petite boulette

Visiblement à l'aise en conversant avec Mercotte, Faustine Bollaert a osé lui poser une question intime... qui a engendré un petit malaise. Gérard Hernandez, également invité dans "Ça commence aujourd’hui" ce vendredi 11 décembre, était en train de se confier sur "la passion" qu'il entretient avec sa femme depuis déjà 68 ans. "J’adore ! On peut être passionné après 68 ans de mariage" a alors lancé Faustine Bollaert avant de questionner Mercotte : "Vous sortez avec quelqu’un vous, Jacqueline ? Vous êtes un cœur à prendre ?".



Etonnée, la pâtissière a alors répondu : "Euh non… Je ne suis pas un cœur à prendre, je suis mariée". Faustine Bollaert s'est alors rattrapée : "Ah oui, tu es mariée. C’est accessoire, pardon, a ironisé l’animatrice. Je pensais que tu étais séparée". Jacqueline Mercorelli est en effet mariée depuis des années et à la tête d'une tribu de quatre enfants et dix petits-enfants.

Par E.S.