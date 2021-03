Faustine Bollaert : ses touchantes confidences après deux décès tragiques

Faustine Bollaert anime depuis plusieurs années maintenant l'émission "Ça commence aujourd'hui" sur France 2. Dans ce programme quotidien, l'animatrice questionne les invités sur leur histoire parfois bouleversante. Et certains témoignages résonnent particulièrement en elle. Et pour cause, il y a quelques jours, elle fondait en larmes en plein direct après les retrouvailles très émouvante d'une fratrie.

Il faut dire que Faustine Bollaert a vécu de terribles moments dans sa vie qui l'ont rendu très sensible. Dans une interview accordée à Psychologies Magazine elle s'est confiée sur les décès "à répétition" auxquels elle a été confrontée "que ce soient dans (s)a famille paternelle ou parmi (s)es proches".

"Ça donne la peur, permanente, de perdre ceux qu’on aime…"

Alors qu'elle était âgée de 10 ans, elle a perdu sa meilleure amie : "Je n’avais pas 10 ans quand j’ai perdu ma meilleure amie. J’ai passé la matinée à attendre qu’elle vienne s’asseoir à côté de moi, en classe. Elle était là la veille… Ce jour-là, elle n’est pas venue. Et tous les jours d’après, sa place restera vide".

Mais quelques années plus tard, Faustine Bollaert doit faire face à un autre décès, celui de son premier amour. "Tout à coup, plus personne, plus rien. Je ne me plains pas : tout le monde doit vivre des deuils. Simplement, les miens me sont arrivés à l’adolescence, à un moment où se forge fondamentalement la personnalité." Des deuils qui ont changé son regard sur la vie à tout jamais : "La disparition, du jour au lendemain, je connais. Je sais que tout peut s’arrêter comme ça. Ça donne la peur, permanente, de perdre ceux qu’on aime… Et une urgence à vivre".

Par J.F.