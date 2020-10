Faustine Bollaert : son bouleversant hommage à son grand-père disparu sur Instagram

En septembre dernier, Faustine Bollaert a fêté un évènement spécial. En effet, l'animatrice a dévoilé une photo inédite de son mariage avec Maxime Chattam. Pour rappel, le couple s'est marié en 2012. Depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour. Le 26 mai dernier, son conjoint s'était confié sur Europe 1 sur le confinement qu'ils ont passé avec leurs deux enfants, Abbie et Peter.

"J'ai trouvé ce confinement formidable, puisque c'est le meilleur moyen de vous prouver que vous avez trouvé la personne parfaite. Quand vous sortez de ce confinement en ayant le sentiment qu'il n'y a jamais eu un jour de trop et qu'au contraire, c'était un confinement formidable. Enfin formidable, attention, toutes proportions gardées. Je vous parle juste du côté de se retrouver en tête à tête avec celui ou celle qu'on aime et de se rendre compte qu'au bout de ces presque deux mois, tout s'est bien passé et qu'on est toujours aussi heureux l'un que l'autre", expliquait-il.

"Il me manque comme si c'était hier"

Sur Instagram, Faustine Bollaert donne de temps en temps de ses nouvelles à ses abonnés. Ainsi, dimanche 4 octobre, elle a posté une photo sur laquelle son fils apparaît de dos devant "La Joconde" lors d'une visite au musée du Louvre.

Elle a aussi profité de cette journée pour rendre hommage à son grand-père disparu. Ainsi, elle a publié une photo d'elle enfant dans les bras de son grand-père. "Mon grand-père à moi. Un homme infiniment bon. Il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à lui, à son élégance, à son humour, à ses valeurs et à son amour de sa famille. Il me manque comme si c'était hier. Bonne fête à tous les grands-pères...", a-t-elle écrit en légende du cliché.

Par Non Stop People TV