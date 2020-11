Faustine Bollaert : son mari Maxime Chattam dévoile le lieu insolite de leur premier rendez-vous

Si elle est chaque jour aux commandes de l'émission "Ca commence aujourd'hui", Faustine Bollaert sera, ce vendredi 13 novembre 2020, à l'affiche de l'émission "La boîte à secrets" sur France 3. Après avoir passé près d'une décennie au sein du groupe M6, l'ancienne présentatrice de l'émission "Le meilleur pâtissier" s'épanouit au sein de France Télévisions depuis 2017. Et si côté professionnel, tout sourit à Faustine Bollaert, on note que tout va également pour le mieux dans sa vie privée. A 41 ans, l'animatrice est maman deux enfants prénommés Abie et Peter, fruits de son union avec Maxime Chattam.

Le 10 novembre dernier, l'écrivain était d'ailleurs l'invité de Daphné Bürki dans l'émission "Je t'aime, etc" sur France 2, notamment pour assurer la promotion de son nouveau livre baptisé "L'illusion". Questionné sur son couple avec Faustine Bollaert, le romancier s'est livré sur leur premier rendez-vous qui a eu lieu dans un endroit plutôt insolite.

Un premier rendez-vous étrange

“On sait que lorsque vous invitez pour la première fois votre femme, vous arrivez avec beaucoup de retard. Et pour vous faire pardonner, vous l’emmenez dans un hôpital psychiatrique. Vous faites une entreprise d’auto-sabotage ?” lui a demandé la psychologue Caroline Weill.



Ce à quoi il a répondu : "Vous avez tous fait des dates et le dîner c'est surfait. Tout le monde a fait ça ! Il faut trouver un truc un peu plus original". Sourire aux lèvres, l'écrivain a ensuite ajouté : "il fallait que je raconte qui je suis pour savoir si ça allait matcher. Moi ça passait par 'je t'emmène dans un hôpital psychiatrique qui est abandonné. On va monter sur le toit et on va boire une coupe de champagne en regardant les étoiles'". De quoi faire succomber l'animatrice... qui a accepté sa demande en mariage après seulement trois mois de relation.

Par E.S.