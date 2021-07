Faustine Bollaert : voiture en panne et "crise de nerf"... Un départ en vacances compliqué

Cette année encore, Faustine Bollaert n'a pas chômé. Elle est l'un des visages les plus connus de France Télévisions. La femme de Maxime Chattam présente deux émissions, à savoir "Ça commence aujourd'hui" (France 2) et "La Boîte à secrets" (France 3). Prochainement, elle sera aux commandes d'un troisième programme. Elle a été choisie pour présenter "Prodiges", le concours de chant, de musique et de danse classique diffusé sur France 2. Ainsi, elle succède à Marie-Sophie Lacarrau, la présentatrice des deux précédentes saisons qui a laissé sa place vacante à la suite de son départ pour le JT du 13h de TF1.

Lancée en décembre 2014, l'émission "Prodiges" était présentée au départ par Marianne James (saison 1 à 4) puis par Daphné Bürki (saison 5) avant l'arrivée de Marie-Sophie Lacarrau aux commandes des saisons 6 et 7. Faustine Bollaert reprendra les rênes du programme pour une saison 8 inédite.

Avant d'entamer une rentrée pour le moins chargée, Faustine Bollaert s'est accordée des vacances bien méritées. Ainsi, jeudi 15 juillet 2021, elle a pris la route avec ses deux enfants et son mari Maxime Chattam vers une destination qu'elle n'a pas précisé sur ses réseaux sociaux. Et malheureusement, tout n'a pas commencé comme elle l'aurait souhaité. Dans sa story Instagram, l'animatrice a raconté sa mésaventure. "Vacances J1. Panne sur autoroute avec enfants et bagages. Voiture neuve de 15 jours. On est bien", a-t-elle écrit. Un message qu'elle a accompagné de smileys en colère.

Dans une deuxième publication, elle a fait le bilan de cette journée pour le moins compliquée. "Bilan J1. 11H de route. 1 dépanneuse. 1 voiture de loc. 32 paquets de Haribo. 1 doudou perdu. 1 crise de nerf. Et bonnes vacances hein !! Ps : en attendant le verdict pour la voiture", a-t-elle continué. Et d'ajouter : "Ah si... Il ne manquait plus que la mouche dans la chambre. À demain donc".

Par Clara P