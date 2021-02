Faustine Nogherotto : Lucie Bernardoni lui rend un bel hommage

C'est une triste nouvelle qui a été dévoilée ce samedi. Faustine Nogherotto est décédée à l'âge de 31 ans. Depuis plusieurs années maintenant, elle se battait contre deux maladies, l'encéphalomyélite myalgique (syndrome de fatigue chronique) et le syndrome de Gougerot-Sjögren. En 2016, la jeune femme avait été invitée sur le plateau de "N'oubliez pas les paroles" et s'était confiée sur ses maladies, peu connues. "Je suis là, mais d'autres sont dans leur lit, ne peuvent plus bouger, ni s'alimenter correctement. Moi, j'ai la chance d'avoir ma maman qui est là et qui m'aide depuis 6 ans, et d'avoir un moral d'acier. Je suis là et j'irai de mieux en mieux !".

"sois heureuse là haut"

Depuis l'annonce de sa mort, de nombreuses personnes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment de Nagui qui a posté un message sur son compte Twitter : "Toutes mes tendres pensées à la famille de Faustine et à ses proches, de tout cœur avec vous". Quelques minutes après, Nikos Aliagas, ancien présentateur de la Star Academy avait lui aussi réagi : "Je pense à elle, à sa famille et à tous ceux qui souffrent (…)".

Ce lundi 1 février, c'est Lucie Bernardoni, candidate de la saison 4 qui lui rend un bel hommage sur Instagram : "Elle faisait partie de la saison 6 de la Star academy. Je ne la connaissais pas vraiment, mais je savais quel combat elle menait. Je viens d’apprendre sa disparition et je voulais rendre hommage à cette jeune femme courageuse qui s’est battue contre plusieurs maladies dont la’ #encephalomyelitemyalgique et le #syndromedegougerotsjogren. Elle était une artiste et une femme forte. Toutes mes condoléances à sa maman, à sa famille et à ses proches. Vraiment, de tout mon cœur. Faustine, tu ne souffres plus. Alors sois heureuse là haut."

Par J.F.