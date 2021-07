Fauve Hautot : ses confidences sur ce projet qu'elle prépare en secret

En juillet 2020, Fauve Hautot avait annoncé une bonne nouvelle à ses fans. En effet, l'ex-jurée de "Danse avec les stars" s'était lancée dans une tournée avec certains visages déjà bien connus du public. "Voici les dates de la tournée ! Chaque soir, nous danseront avec Jordan Mouillerac, Christophe Licata, Katrina Patchett. C'est cool, plein d'amour et gratuit. Si vous êtes dans le coin, venez avec votre masque", postait-elle. Cette année encore, Fauve Hautot sillonne les villes de France pour une nouvelle édition de son Big Tour. Une nouvelle qu'elle a annoncée la semaine dernière. Et c'est le 16 juillet prochain que les festivités débuteront, à Étaples-sur-Mer. Avec son équipe, elle se rendra aussi à Pornic, Nice, La Baule, Carnac ou encore Concarneau.

Alors que le casting de la prochaine saison de "Danse avec les stars" a été dévoilé dans son intégralité, Fauve Hautot multiplie les projets dans un domaine bien précis. En effet, cette dernière s'est lancée dans la fiction. Déjà en 2013, les téléspectateurs avaient pu la découvrir dans "Camping Paradis". Plus récemment, c'est dans la série "H24" qu'elle s'est illustrée, en interprétant le rôle de Nora. Elle a aussi rejoint le générique de la saison 1 de France 2 "Astrid et Raphaëlle". Et ce n'est pas fini, puisque prochainement, ses fans la retrouveront dans une nouvelle fiction.

Une nouvelle corde à son arc

"Après avoir terminé Danse avec les stars en 2019 [qui n'est pas revenu en 2020 à cause de la pandémie, ndlr], j'ai tourné 'Meurtres en Berry' pour France 3, puis 'l'Enfance volée', une fiction pour TF1 avec Michaël Youn", a-t-elle confié dans un entretien à Télé Star. Elle s'est aussi dirigée vers la réalisation. "Je développe actuellement un projet où il sera question de réalisation... J'aime aller sur des terrains que je ne maîtrise pas totalement pour raconter des histoires qui mêlent images et danses. Et je viens également de terminer le tournage d'un épisode 'L'Art du crime, la série de France 2", a-t-elle poursuivi.

Par Non Stop People TV