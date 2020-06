Fête de la musique : Jean-Pierre Pernaut pousse un coup de gueule

Ce dimanche 21 juin, la France a célébré la Fête de la musique. Et face à cet événement, les Parisiens n’ont pas hésité à se rassembler en oubliant les gestes barrière et en ne portant pas de masque malgré la crise sanitaire qui continue en France. Et face aux nombreuses images qui circulent sur la Toile et dans les médias, Jean-Pierre Pernaut a rapidement fait part de sa colère. Aux commandes de son journal télévisé ce lundi 22 juin à 13 heures, le présentateur n’a pas hésité à pousser un coup de gueule en fin de journal : "On va se quitter en revoyant quelques images de cette transhumance des moutons. Quand on les voit comme ça, tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la Fête de la Musique".

Nouveau tacle pour le présentateur

Jean-Pierre Pernaut a terminé : "Mais pour les vrais moutons, il n'y a pas de risque d'épidémie", avant de quitter le plateau. Les internautes ont été très amusés par cette prise de parole : "Mais il a complètement craqué", "il tire à balles réelles le JPP", "il lâche tout", "trop un sniper". Jean-Pierre Pernaut signe ainsi un nouveau coup de gueule en direct à l’antenne. Il y a quelques semaines, le présentateur de TF1 n’avait pas hésité à tacler le gouvernement sur sa gestion de crise du coronavirus : "Dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes et des enfants qui jouent, sans masque et sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où l'on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent seuls sur une plage ou à la montagne et en forêt alors qu'il n'y a aucun risque. On l'a vu en Alsace, c'est vrai aussi dans les stations balnéaires où il y a des rues noires de monde alors que les plages sont vides... alors qu'il y a de l'espace. C’est bizarre, bizarre".

Par Alexia Felix