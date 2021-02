Filip Nikolic : Frank Delay revient sur sa disparition tragique (Exclu vidéo)

Evelyne Thomas reçoit Frank Delay dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel le chanteur de 47 ans est revenu sur le succès des "2Be3", ce groupe qui a cartonné à la fin des années 90 et dont il faisait partie avec ses deux anciens camarades, Filip Nikolic et Adel Kachermi. Tout s'est arrêté en 2001.

"Il y a eu un essoufflement. Les radios ne nous passaient plus non plus", explique Frank Delay. Et de poursuivre : "Je pense qu'on avait fait beaucoup d'images et que ça saoulait un peu les gens. On a pris un an pour travailler sur un album en anglais. On est revenu avec un album en anglais qui n'a pas vraiment plu. Fallait chanter en français, fallait faire des chansons françaises (...) Et puis, on vieillit. On a envie de faire des choses chacun de notre côté. Filip Nikolic a des propositions pour faire 'Navarro'. Il va le faire, ça va lui prendre du temps. Il n'a pas envie de faire des galas (...) Il veut faire des grandes scènes, on s'essouffle et puis on commence à être distant les uns envers les autres, et puis chacun vit sa vie. Les choses s'arrêtent".

"C'était quelqu'un qui avait viscéralement des doutes"

Dans ce même entretien, Frank Delay revient sur la disparition de Filip Nikolic en septembre 2009, à l'âge de 35 ans. Ce dernier avait été retrouvé chez lui. À l'époque, son avocat s'était exprimé sur les causes de sa mort, révélant qu'il pourrait s'agir d'un arrêt cardiaque dû à un abus de somnifères.

Dans un second extrait inédit, Evelyne Thomas demande à Frank Delay comment il explique que son ancien acolyte des "2Be3" ait "sombré" et pas lui. "C'est une question peut-être d'entourage, je ne sais pas. Après, je ne le suivais plus trop. On se parlait uniquement au téléphone. On s'est parlé peut-être une fois dans l'année avant qu'il parte, donc je ne sais pas. C'est son propre chemin. Il a rencontré des gens. C'était quelqu'un qui avait viscéralement des doutes, plein de choses. Mis bout à bout, il a pris des médicaments, il a fait des choses", dit-il.

Par Non Stop People TV