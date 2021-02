Flavie Flament dévoile des photos inédites de son fils Enzo Castaldi pour ses 17 ans

En août dernier, Benjamin Castaldi est devenu papa d'un petit garçon pour la quatrième fois. Mais ce lundi 8 février 2021, c'est le troisième de ses fils, Enzo, qui est mis à l'honneur. Le jeune homme né de sa relation avec l'animatrice Flavie Flament, fête en effet ses 17 ans. Si le chroniqueur de TPMP n'a pas manqué de lui adresser quelques tendres mots, sa maman, a également publié plusieurs photos sur Instagram avant de lui faire une jolie déclaration d'amour.

Flavie Flament déclare sa flamme à son fils Enzo

"ENZO C'est une lumière. Il est de ceux que la simple présence apaise et fait naître un sourire. Tout petit déjà, cette façon unique qu'il avait de me regarder, de chercher ma peau, de m'aimer, appelait à la démesure maternelle. À 11 ans, il voulait les cheveux platine, à 14, il organisait tout seul son voyage au Japon, depuis 15, il porte des bagouses monumentales et oppose, aux esprits étriqués, un esprit brillant et un humour dévastateur. C'est un libre, un affranchi, une âme que personne n'emprisonnera. Mais ce qui m'épate le plus, c'est qu'Enzo est un grand bâtisseur. Doué d'amour, il l'est aussi de pardon pour les absents, les négligents, ceux qui n'ont pas encore compris qui il est vraiment. C'est grand. Enfin, Enzo est un artiste. Mais ça, vous le découvriez certainement un jour. Happy Birthday Je suis dingue d'amour pour toi", a écrit l'animatrice avec fierté et émotion, en légende d'une photo de l'adolescent.

De rares photos dévoilées

En story, Flavie Flament qui a récemment fait de bouleversantes confidences, a aussi dévoilé de nombreuses photos d'Enzo Castaldi enfant. On découvre par exemple Enzo bébé nu dans les bras de sa maman, puis lui enfant lors d'une sortie de pêche... Si Enzo a dû apprécier ce petit flashback, on parie qu'il va célébrer cet anniversaire comme il se doit avec les autres membres de sa grande famille recomposée : si Aurore Aleman et Benjamin Castaldi viennent d'accueillir un petit garçon, l'animateur est déjà papa de Julien (24 ans) et Simon (20 ans), nés de sa relation avec Valérie Sapienza, tandis qu'Aurore est aussi maman de deux jeunes filles Louise (20 ans) et Jade (16 ans). De son côté, Flavie Flament est aussi maman d'un jeune homme de 25 ans prénommé Antoine.



Par E.S.