Flavie Flament : ses bouleversantes confidences en découvrant une photo d'elle adolescente

Invitée sur le plateau de "Quotidien" le lundi 25 janvier 2021, Flavie Flament est revenue sur sa volonté d'élever l'âge du consentement à 15 ans. Accompagnée d'Andréa Bescond, auteure des "Chatouilles", la mère de famille s’est confiée sur une photo d’elle adolescente partagée sur Instagram. Une publication légendée : "J’avais 13 ans. Et j’ai été violée par David Hamilton. Aurais-je pu être consentante ?" En découvrant le cliché apparaître sur un écran du plateau, l’ex-compagne de Benjamin Castaldi a vu "une petite fille qui va vivre quelques mois après l’innommable". "Cette petite fille que je n'ai de cesse maintenant d'essayer de défendre et avec laquelle je veux me réconcilier parce que c'est ça aussi la résilience. C'est à un moment donné s'emparer de l'enfant qu'on a eu en soi et qui est là en permanence et qui pleure au fond de nous", a-t-elle poursuivi.

Flavie Flament a confié : "Parfois je vois cette petite fille et j'ai vraiment envie de la prendre dans mes bras et de lui dire ce que j'aurais aimé que l'on me dise à l'époque : 'Tout va bien se passer, on va s'occuper de toi, on va te défendre'". Intrigué par les propos de son invitée, Yann Barthès a analysé : "Vous parlez comme si c'était une autre personne…". Ce à quoi, la maman d’Enzo et Antoine a répondu : "Oui. Je pense qu'à un moment donné c'est terrible, on se sépare de l'enfant qu'on a été et quand je la regarde je vois Poupette, mais je suis devenue autre au moment où j'ai été violée... C'est-à-dire que j'ai abandonné cette petite fille aux bras, si on peut dire cela ainsi, à la bouche, à la violence d'un homme qui a abusé d'elle. Donc pour moi, c'est à la fois moi et une autre, c'est très étrange".

L'ÉMOUVANT MESSAGE DE FLAVIE FLAMENT AUX VICTIMES

Flavie Flament s’est ensuite confiée sur l'amnésie traumatique dont elle a été atteinte à la suite du drame : "Lorsque vous vivez quelque chose de dramatique et encore plus lorsque vous êtes enfant et que votre vie psychique est mise en danger ce que vous êtes en train de vivre va se ranger dans une partie de votre mémoire qui n'est plus accessible". Avant d’ajouter : "Et parfois ça ressort à la faveur d'un autre événement traumatique. Ça commence par une forme de sidération, vous n'êtes plus là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure j'ai abandonné cette petite fille à son violeur et j'ai oublié, mais véritablement pendant une trentaine d'années. Et un jour ça vous revient dans la gueule avec la même violence que quand vous l'avez vécu, ces souvenirs-là ne sont pas polis par le temps, vous revivez tous les détails, les odeurs, les images dont vous ne comprenez pas l’origine".

La présentatrice a conclu avec un conseil émouvant pour les victimes de viol : "C'est très difficile parce qu'aujourd'hui il y a une libération de la parole, mais on parle aussi d'injonction à la parole. Je trouve ça difficile... C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à parler, il a fallu déjà que je guérisse pour pouvoir mettre des mots sur ce que j'avais vécu donc il n'y a pas d'injonction. On parle quand on se sent prêt, on parle quand on est assez installé dans sa vie (…). Mais je suis contre cette injonction, c'est-à-dire, parler, parler, parler, non. Parlez quand vous pouvez ! On fait ce que l'on peut avec ce genre de drame. On ne peut pas violenter davantage des victimes en les incitant à parler coûte que coûte".

