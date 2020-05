Florence Foresti : Cyril Hanouna réagit à son sketch et fait le point sur leur relation

Cyril Hanouna et Florence Foresti sont-ils brouillés depuis la polémique de la cérémonie des César ? L’animateur vient enfin de donner une réponse ! Ce lundi 11 mai 2020, celui que l’on surnomme "Baba" était en effet aux commandes de son tout nouveau programme "C’est que du kif !". Après avoir animé une version revisitée de "Touche pas à mon poste" pendant deux mois, en direct de chez lui, Cyril Hanouna est enfin de retour en plateau.

D’emblée, le trublion du PAF a tenu à réagir à l’hilarant sketch de Florence Foresti diffusé ce jeudi 7 mai dans l’émission "Quotidien". Dans ce sketch "spécial confinement", Florence Foresti fait notamment semblant de regarder la chaîne C8… alors qu’elle est en direct avec Yann Barthès. Un clin d’œil taquin qui a beaucoup amusé Cyril Hanouna.

Plein d’autodérision, l’animateur n’a d’ailleurs pas hésité à rediffuser la fameuse séquence sur C8 : "Franchement, ça, c’était très drôle, et j’ai envoyé un petit SMS à Florence !" a-t-il lancé. "Elle m’a répondu, elle m’a dit 'On fait ce qu’on peut', avec un smiley, voilà, je voulais le dire !" a continué Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna et Florence Foresti EN FROID ?

L’occasion pour lui de faire également le point sur sa relation avec Florence Foresti : "Il y a plein de gens qui croient qu’on est embrouillés avec Florence Foresti, ça se passe très bien, on s’entend très bien, et j’espère qu’un jour elle viendra nous voir ! Je lui fais un gros bisou, et je vous le dis, elle m’a répondu direct !".

Pas d’animosité entre les deux célébrités qui, en février dernier, avaient fait la une de l’actualité au lendemain de la cérémonie des César. Cyril Hanouna avait notamment balancé le salaire de l’humoriste pour la présentation de la soirée de remise de prix… en pleine polémique liée à l’affaire Roman Polanski.

Agacée, Florence Foresti avait alors démenti cette information avec un ton amer sur Instagram…

Par E.S.