Florence Foresti présente avec humour sa fille dans Quotidien

Quotidien continue malgré le confinement. Mais les règles de l'émission ont changé. Sur le plateau, uniquement les journalistes, aucun public et les interviews se font par visioconférence. Ce jeudi 7 mai, Florence Foresti toujours pas réconcilié avec Cyril Hanouna, était l'invitée. L'humoriste s'est fait remarquer avec une prestation qui a énormément fait rire les téléspectateurs. Elle a proposé un plan de déconfinement bien à elle, bien différent de celui proposé quelques heures plus tôt par Edouard Philippe.

"J'étais plutôt partisante d'un déconfinement par physique, sur critères esthétiques tu vois. Je me dis qu'on aurait pu d'abord déconfiner les beaux gosses, tous les beaux, dont Yann Barthès, Julien, Etienne. Et les vieilles, les plus de 45 ans, comme moi, voilà, et on les laisse infuser tout l'été. Et on confine beaucoup plus longtemps les co… les belles femmes, tout ce qui est mannequins, bimbos, lolitas. C'est vulnérable, donc on les confine jusqu'à septembre". Une séquence qui a provoqué l'hilarité des journalistes présents sur le plateau.

Florence foresti en grande forme

Mais le show Foresti ne s'est pas arrêté là. En grande forme, l'humoriste avait prévu un sketch avec sa fille, Toni. Alors qu'elle se confie sur ce confinement en famille avec son chien et sa fille, elle avoue dans un premier temps que tout se passe bien. "D'un point de vue personnel, ce qui est pas mal c'est que j'ai pu retisser des liens familiaux, notamment avec ma fille que je vois beaucoup plus maintenant, évidemment". Elle ajoute ensuite : "On est toutes les deux, ça nous a permis de repartir sur de bonnes bases. Ça c'est chouette, on a créé un équilibre avec des rapports beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisés, donc je suis contente" avant de se faire interrompre par sa fille, faisant mine d'être très remontée. "Maman ! Il n'y a plus de wifi !" hurle-t-elle. "Ouais, non, c'est parce que je suis en ligne en fait", répond Florence Foresti. "Tout ça pour ton émission de ringards non mais t'es sérieuse", lâche Toni, feignant de claquer la porte. "C'est plus apaisé", blague ensuite l'humoriste.

Par J.F.