Florence Foresti vivement critiquée par une ancienne star de Canal

Voilà près d'une semaine que Roman Polanski a reçu le César du Meilleur réalisateur... et les polémiques n'en finissent plus. Suite à cette soirée de remise de prix controversée, ce sont désormais deux clans qui s'affrontent : ceux qui restent offusqués que le réalisateur polonais ait été récompensé et qui soutiennent Adele Haenel et Florence Foresti, contre ceux qui dénoncent une certaine hypocrisie et prennent donc partie pour le réalisateur du film "J'Accuse".



Florence Foresti qui, selon Cyril Hanouna, a été payée 130 000 euros pour animer la 45e cérémonie des César, continue de se faire dézinguer pour ses interventions durant la cérémonie et pour sa fuite après le sacre de Roman Polanski. Après avoir été critiquée par Lambert Wilson et par Richard Anconina, l'humoriste de 47 ans se voit aujourd'hui dézinguée par une ancienne star du groupe Canal Plus.

Karl Zéro atomise Florence Foresti... et Jean Dujardin

Interrogé par nos confrères du Figaro, l'ancien présentateur du "Vrai Journal" a donné son avis sur la fameuse soirée : "Florence Foresti a super bien attaqué la soirée, on se disait qu'elle était en forme. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, c'était horriblement plombant. Il y avait un pur malaise, c'était irregardable" a-t-il déploré.



L'animateur s'est ensuite attaqué à Roman Polanski et à Jean Dujardin : "Premièrement, je n'ai pas voté pour lui car je ne dissocie pas l'homme de l'artiste. Deuxièmement, son film J'accuse est très mauvais ! J'ai du mal avec Jean Dujardin. Lorsqu'il joue dans un film sérieux, je n'y crois pas car il a l'oeil qui frise et j'ai toujours l'impression qu'il va sortir une vanne".



Par E.S.