Florent Pagny : absent de The Voice la saison prochaine ? Il se confie !

Florent Pagny est l'un des coach les plus emblématique de The Voice. Et pour cause, c'est l'un des plus anciens ! Absent depuis deux ans pour des raisons personnelles et professionnelles, le chanteur a fait son grand retour cette saison, et quel retour ! C'est son talent, Marghe qui a remporté haut la main cette dixième saison de The Voice face à Jim Bauer et comme elle l'avait confié le 15 mai dernier dans les colonnes de Téléstar : "Je l'ai vu dans tous ses états. Ça fait plaisir de voir à quel point ton coach est fier de toi. Durant les derniers coachings, il a même versé sa petite larme ! Je le remercie parce qu'il a toujours cru en moi, et il a non seulement été un coach, mais il a aussi été à l'écoute, et c'était un vrai partage entre nous deux. Avoir la validation d'un professionnel comme lui, c'est fou" expliquait-elle.

"ça va m'obliger à un gros planning"

Invité au micro de RTL Soir, Florent Pagny a accepté de revenir sur ce rôle de coach face à Thomas Sotto. Mais le chanteur n'a pas apporté que des bonnes nouvelles. Il a fait savoir que sa participation à la prochaine saison était on ne peut plus compromise : "Ça va peut-être être un peu compliqué avec mon planning parce que j’attaque la tournée le 6 novembre et en général c’est la période où on tourne. Mais ils sont quand même en train d’étudier mon planning" assure-t-il. Cette année était vraiment agréable, c’était une super saison. Et puis, l’idée serait peut-être de refaire une autre saison avec mes trois camarades, garder les mêmes. C’est vrai que c’est séduisant. Quand ça se passe aussi bien, ça serait bête de s’en priver. Mais c’est vrai que ça va m'obliger à un gros planning". Affaire à suivre…

Par J.F.