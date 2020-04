Florent Pagny : Benjamin Castaldi le défend après les critiques sur ses impôts

De nouveau, Florent Pagny n'a pas échappé aux critiques sur ses impôts. Pour soutenir le personnel soignant, le chanteur s'est associé avec Marc Lavoine et Pascal Obispo pour réaliser le morceau "Pour les gens du secours", dont l’intégralité des droits et fonds générés sont reversés à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France. Mais l'engagement de Florent Pagny s'est retourné contre lui. Une partie du public lui a reproché son exil fiscal car le chanteur vit au Portugal. Agacé, Florent Pagny a poussé un coup de gueule contre ses détracteurs sur France Info. "il y a 1% de ce que j'appelle les aigris de la vie qui, d'un seul coup, n'arrivent même pas à dépasser le moment qu'on est en train de vivre et qui ne voient que du négatif parce que je ne paierais pas mes impôts en France", s'est-il insurgé.

"C'est un faux procès"

Dans une vidéo sur Instagram, le chanteur a mis les choses au point en expliquant le "régime particulier" des artistes. Poussé à intervenir face aux reproches, Florent Pagny a affirmé : "80% de mes revenus sont imposables en France et payés en France". Mais le chanteur a aussi ses défenseurs comme Benjamin Castaldi. Dans "Ce soir chez Baba", le chroniqueur a soutenu Florent Pagny : "C'est pas le premier artiste à optimiser son revenu fiscal, et il a raison ce qu'on gagne en France ses droits d'auteur c'est payé en France donc il contribue à payer l'impôt en France et c'est un faux procès parce qu'effectivement Florent Pagny ça fait des années qu'il est investi dans plein de choses, pourquoi lui faire un procès maintenant ?". Agacé, il a continué de dénoncer "un faux procès" : "Il y a plein d'artistes en France qui se barrent à l'étranger parce qu'ils sont sous un taux qu'ils considèrent trop élevé, on peut pas le reprocher à ce mec là qui a toujours été de toutes les causes, c'est insupportable".

Par Marie Merlet