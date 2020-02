Florent Pagny favorable au cannabis : Gilles Verdez le dézingue dans TPMP

"Un coucher de soleil, un peu d’herbe à fumer, quelques amis fidèles, une poignée de projets." Mercredi dans son émission "A la bonne heure" sur RTL, Stéphane Bern a diffusé un extrait de la chanson Rafale de vent de Florent Pagny dont il a contesté les paroles. Inévitablement, le chanteur a réagi et s’est mis à parler fumette. "Mais arrêtez… Mais ! Si c’est l’herbe à fumer qui vous dérange... Sachez que c’est naturel", a souligné Florent Pagny. Sur le plateau de "TPMP" ce jeudi 20 février, la séquence a suscité un intense débat au sein des chroniqueurs.

"Pagny aurait mieux fait de se taire", juge Gilles Verdez

Une séquence qui n’a pas l’air de choquer Cyril Hanouna plus que ça, contrairement à Gilles Verdez. Le chroniqueur condamne l’attitude de Florent Pagny. "Je suis du côté de Bern. Florent Pagny n’a pas à faire l’apologie du cannabis sur une grande radio comme RTL. Je vous rappelle que c’est illégal. Je trouve que Pagny aurait mieux fait de se taire." Pour Matthieu Delormeau, le débat est plus compliqué que ça : "Il faut savoir que les américains ont dix ans d’avance sur nous pour tout. Tout ce qu’ils font là-bas, dix ans après on le fait : chirurgie esthétique, tout, tout. Aux Etats-Unis, en Californie c’était autorisé que médicalement, maintenant c’est légal pour tout le monde et pour vous donner un exemple à toutes les personnes qui étaient nommées aux Oscars cette année, ils avaient plein de cadeaux et parmi ces cadeaux, ils avaient un gâteau au cannabis."

Selon Cyril Hanouna, si Stéphane Bern n’a pas réagi immédiatement, c’est qu’il y a une raison. Pour lui, si l’animateur revient sur la séquence, c’est parce que les pontes de RTL l’ont rappelé à l’ordre. "Ils ont dû entendre ça, ils se sont dits oula, problème avec le CSA, Stéphane revient sur la séquence et dit que t’as été choqué parce que là sinon on peut avoir des problèmes avec le CSA. Je pense que ça s’est passé comme ça et Stéphane a bien réagi. Il a fait son boulot d’animateur. Je sais comment ça se passe." Une explication corroborée par Valérie Benaïm.

