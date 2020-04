Florent Pagny : ses impôts, la raison pour laquelle il a quitté The Voice ?

Coach de la première heure, Florent Pagny décidait en 2017 de quitter "The Voice". Si dans un premier temps, l’artiste expliquait avoir fait le tour de son rôle dans le télé-crochet de TF1, il en révélait les vraies raisons dans "On refait la télé" en octobre 2019. La cause de son départ : un reportage de "Sept à Huit " peu flatteur à son égard. "Ils m'ont fait des petites choses. Comme de laisser une émission comme "Sept à Huit" nuire à mon image avec un reportage où on ne parle que de pognon et de Portugal alors que je suis en tournée avec un album qui se passe bien", racontait-il. Pour lui, ce reportage avait "une véritable volonté de nuire". "Je ne comprends pas que sur la même chaîne tu fasses ça et que d’un autre côté, tu prends le même artiste pour faire de l’audience sur un autre programme", ajoutait-il. Ce reportage avait précipité sa décision de quitter "The Voice".

Le chanteur constamment critiqué sur son affaire d’évasion fiscale

Et c’est justement pour une histoire d’impôts que le chanteur refait parler de lui. Le 4 avril, Florent Pagny, Marc Lavoine et Pascal Obispo ont sorti une chanson qui rend hommage aux soignants. Le titre baptisé "Pour les gens du secours" met à l’honneur tout le personnel hospitalier qui lutte contre le coronavirus. Si beaucoup de gens ont salué l’initiative des trois chanteurs, certains en ont profité pour critiquer Florent Pagny, accusé de ne pas payer ses impôts en France.

Ainsi la députée La France Insoumise Manon Aubry a vertement taclé l’ancien coach de "The Voice". "Dans la famille des évadés fiscaux qui nous prennent pour des imbéciles, je demande Florent Pagny qui va offrir généreusement une chanson (grande âme) aux hopitaux après s’être vanté pendant des années d’éviter l’impôt. Rends l’argent et on en reparle", écrit l’élue. Visiblement piqué au vif par toutes ces critiques, Florent Pagny a décidé de réagir dans un long message vidéo sur Instagram. Le chanteur y explique comment il est imposé. Les internautes ont ainsi appris que le ténor payait "10% de ses impôts au Portugal où il est résident fiscal, et environ 10% en Argentine en tant qu’exploitant agricole". "80% de mes revenus sont imposables en France et payés en France", a-t-il martelé.

Par Non Stop People TV