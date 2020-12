Florent Pagny (The Voice) : Alban Bartoli rétablit la vérité sur leur relation dans l'émission (Exclu vidéo)

Dans "Le Débrief de Non Stop", Mickael Dos Santos a reçu Alban Bartoli. Le chanteur est venu parler de son tout nouveau livre baptisé "La mélodie du bonhomme" dans lequel il revient sur sa vie, mais aussi sur son parcours à la télévision. Après une participation à la première saison de "The Voice" en 2012, Alban Bartoli a rejoint le casting des "Anges de la télé-réalité 5" sur NRJ12. Une aventure qu'il a vécue aux côtés d'Amélie Neten, mais aussi de Nabilla et Thomas Vergara. En exclusivité sur le plateau du "Débrief de Non Stop", il est revenu sur cette expérience.

"On a eu plein de trucs incroyables, la visite de Kim Kardashian (...) On a rencontré Dita Von Teese, j'ai chanté à Las Vegas aussi. Dans quelle vie ça arrive ?" a-t-il lancé. Est-il toujours en contact avec ses anciens camarades ? "Oui, avec certains, dont Marie Parmentier, Maud, Amélie Neten et Aurélie Dotremont. Avec Nabilla, on s'est revus, mais ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vus", a-t-il répondu. Il a notamment fait savoir qu'il ne referait pas de télé-réalité.

"Il a été très honnête avec nous"

Dans la suite de l'entretien, Alban Bartoli est revenu sur sa participation à la première saison de "The Voice" diffusée en 2012 sur TF1. "Avant 'The Voice', j'avais déjà fait deux fois 'La Nouvelle Star', j'avais fait 'X Factor', j'avais failli rentrer dans 'La Star Academy". Je n'en étais pas à mon premier casting (...) Je garde un bon souvenir de cette émission, surtout les auditions à l'aveugle", a-t-il confié.

À cette époque, Alban Bartoli avait tenu des propos sur Florent Pagny dans les colonnes de Public, le qualifiant de "coach humain, très sympa, mais rarement là". Dans "Le Débrief de Non Stop", il a tenu à rétablir la vérité sur sa relation avec le coach de "The Voice". "J'ai dit qu'il avait sa vie à Paris, sa vie en Patagonie, à Miami. La semaine, il n'était pas là. Il rentrait voir sa famille et il revenait le week-end pour les tournages, notamment pour le prime. J'avais un duo avec lui pour le premier prime, j'ai répété sur une bande-son toute la semaine. Je ne lui reproche pas, c'est pas grave. En plus, il a été très honnête avec nous. Il nous a dit dès le début : 'Je ne vais pas vous donner mon numéro de téléphone ni mon mail", a-t-il expliqué.

