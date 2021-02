Florent Pagny (The Voice) : pourquoi il a décidé de faire son retour dans l'émission

Le 13 juin dernier, lors de la grande finale de la saison 9 de "The Voice", TF1 a annoncé le retour du télé-crochet en 2021 pour une dixième saison inédite. Deux mois plus tard, les noms des quatre coachs de cette édition ont été dévoilés. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront Marc Lavoine, Amel Bent et Florent Pagny. Ils découvriront également les premiers pas de Vianney en tant que nouveau juré de l'émission. En effet, ce dernier a rejoint les célèbres fauteuils rouges, une annonce qu'il avait faite sur ses réseaux sociaux en août dernier.

"ll m’a fallu du temps. Il m’a fallu deux ans de pause, à travailler pour des artistes merveilleux (...) Il m’a fallu du temps, mais je suis sorti de ma grotte et l’on m’a de nouveau proposé de rejoindre les fauteuils rouges. Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça. Il m’a fallu du temps. Mais je suis heureux de vous annoncer que les talents de 'The Voice' pourront compter sur moi cette année", postait-il sur Instagram.

Un retour pour un évènement spécial...

Cette édition 2021 de "The Voice" marque aussi le retour de Florent Pagny dans la compétition, après deux ans d'absence. Souvenez-vous : le chanteur a remporté le télé-crochet à deux reprises avec Stéphan Rizon (saison 1) et Slimane (saison 5). En octobre 2018, sur les ondes de RFM, l'interprète de "Savoir aimer" était revenu sur les raisons de son départ. "Je me rends compte d'une chose. J'en ai écouté beaucoup. J'ai écouté beaucoup de gens et tout le monde chante super bien, et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'enflammer autant parce que j'étais peut-être trop habitué", disait-il.

Alors, pourquoi a-t-il décidé finalement de faire son retour dans le télé-crochet cette année ? "Tout le monde me disait : 'Alors, 'The Voice' ? Alors la tournée ?'. J'ai dit : 'Attendez, je viens à peine de finir !' Je reviendrai pour mes 60 ans et mes 60 ans, c'est en 2021", disait-il sur RTL. Promesse tenue donc.

Par Non Stop People TV