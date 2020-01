Florian Thauvin : Charlotte Pirroni enceinte, elle se confie sur sa grossesse

Florian Thauvin et Charlotte Pirroni continuent de filer le parfait amour. Tout simplement heureux, le couple a annoncé une heureuse nouvelle en novembre dernier puisque Charlotte Pirroni est enceinte : "La famille s'agrandit un peu plus. Nous serons donc 3 en 2020. J'ai pendant de nombreuses années attendu ce moment, transmettre est quelque chose de très important pour moi. Je vis depuis 5 ans maintenant, une histoire d'amour magnifique à tes côtés mon amour, cette nouvelle étape dans notre vie était tout simplement logique. Je suis persuadé que tu seras une maman parfaite", avait posté le footballeur en légende d'une série de photos. De son côté, l’ancienne Miss avait exprimé son bonheur : "Nos coeurs sont déjà remplis d'amour & de bonheur et le seront encore plus en février prochain".

Sexe du bébé, prénom…

Aujourd’hui enceinte de huit mois, Charlotte Pirroni s’apprête à bientôt accueillir le bébé. Et alors qu’elle se faisait très discrète sur cette grossesse, la future maman a accepté de répondre aux questions des internautes sur Instagram. Ainsi, Charlotte Pirroni a avoué qu’ils ne connaissent pas le sexe du bébé : "Je ne souhaite pas spécialement le dire avant l'accouchement". En ce qui concerne le prénom, la jeune femme n’a rien voulu dire : "Nous l'avons depuis longtemps et on l'adore". Et si Charlotte Pirroni a avoué commencer à angoisser à l’approche de son accouchement, la compagne de Florian Thauvin a révélé qu’elle a souffert du mal de dos pendant sa grossesse : "J'en avais déjà avant de tomber enceinte, mais celui de la grossesse... assez douloureux quand même. Très honnêtement j'ai eu beaucoup de chance, une très belle grossesse. Très mal au dos par contre, beaucoup de fatigue et un très bon appétit".

Par Alexia Felix