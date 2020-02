Florian Thauvin papa : Charlotte Pirroni a donné naissance à leur premier enfant

Le 7 novembre dernier, Florian Thauvin et Charlotte Pirroni ont annoncé une heureuse nouvelle à leurs abonnés sur Instagram. "La famille s'agrandit un peu plus. Nous serons donc 3 en 2020. J'ai pendant de nombreuses années attendu ce moment. Transmettre est quelque chose de très important pour moi. Je vis depuis 5 ans maintenant, une histoire d'amour magnifique à tes côtés mon amour, cette nouvelle étape dans notre vie était tout simplement logique. Je suis persuadé que tu seras une maman parfaite", postait le footballeur en légende d'une série de photos. De son côté, l'ancienne Miss de 26 ans exprimait son bonheur quant à son futur rôle de maman. "Nos coeurs sont déjà remplis d'amour & de bonheur et le seront encore plus en février prochain", confiait-elle sur Instagram.

"Nous sommes désormais trois..."

Après avoir partagé pendant quelques mois leur bonheur de devenir parents, Florian Thauvin et Charlotte Pirroni ont annoncé jeudi 13 février la naissance de leur enfant. Il s'agit d'un petit garçon qui se prénomme Alessio. C'est sur leurs réseaux sociaux respectifs que les deux amoureux ont annoncé l'heureuse nouvelle. "Je suis comblé d'amour et entouré d'une famille formidable. Je suis tellement heureux de t'avoir auprès de moi pour pouvoir te couvrir d'amour. Merci à ma femme que j'aime qui m'a fait le plus beau cadeau du monde. Une femme formidable qui m'aide à avancer et affronter chaque étape. Nous sommes désormais trois et unis pour la vie. Que Dieu nous préserve. Je vous aime", a écrit le sportif de 27 ans en légende d'un cliché sur lequel il tient son enfant dans ses bras, sa compagne à ses côtés.

Quant à Charlotte Pirroni, la jeune femme a partagé la même photo, mais avec une légende différente. "Nous avons le bonheur de vous annoncer la venue au monde de notre petit Alessio, né le 05/02/2020 à 23h51 ! Une nouvelle vie commence pour nous 3, tu nous combles déjà d'amour et de bonheur ! (...) Tu es enfin là, auprès de nous mon fils que j'aime déjà tant", a-t-elle posté. Les heureux parents ont reçu de nombreux messages de félicitation, dont un de M Pokora, lui aussi papa depuis peu. "Félicitations la mif ! J'ai l'ailier gauche, t'as l'ailier droit !" a-t-il écrit en commentaire sur la page Instagram de Florian Thauvin.

Par Non Stop People TV