Fort Boyard 2021 : tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés de la saison 32

Chaque été, France 2 diffuse son émission culte "Fort Boyard". En juin 2021, le programme sera ainsi de retour pour une 32e saison et cette année encore, de grandes nouveautés sont annoncées. A quelques semaines du grand retour, Olivier Minne a fait des révélations à Télé Loisirs sur ce qui attend les téléspectateurs pour cette nouvelle édition.



Pour la 19e année, l'animateur sera aux commandes du jeu durant onze émissions diffusées en prime time et huit deuxièmes parties de soirée. Il commence par révéler qu'il y a aura de nouveaux personnages dont Gary Boo un trappeur canadien un peu sauvage qui va pousser les candidats à traverser un parcours piégé pour le rejoindre dans sa cabane... incarné par Jean-Marc Généreux. Nous retrouverons aussi Vincent Lagaf dans le rôle de Megagaf, Cyril Féraud dans son rôle de Cyril Gossbo ou encore Delphine Wespiser dans son rôle de Blanche et de Rouge.

Fort Boyard : zoom sur les nouvelles épreuves de la saison 32

Cette édition sera synonyme de nouvelles épreuves à savoir "Le Monde à l'envers", "Le Téléphérisque", "La station de métro du Fort" ou encore "La cabine suspendue". Ce sont au total "entre douze et quinze nouveaux jeux" que les téléspectateurs pourront découvrir avec également, les épreuves cultes.



Compte tenu de la crise sanitaire, la distanciation sociale sera respectée entre les candidats et l'animateur et on note que les candidats devront subir un triple test PCR pour pouvoir participer à l'émission. Ont été annoncés au casting : la traditionnelle équipe Miss France accompagnée de Miss Provence 2020, April Benayoum, mais aussi Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui, Baptiste Giabiconi, Camille Lacourt, ou encore Monsieur Poulpe...

Par E.S.