Fort Boyard : Alexia Laroche-Joubert fait une révélation sur l'avenir des tigres dans l'émission

Cela fait plusieurs années maintenant que la cause animale fait partie intégrante de notre société. On assiste à une véritable bataille ces dernières années afin que les animaux soient traités correctement. Fin de la chasse, ou des cirques, plusieurs combats sont en passe d'être gagnés, notamment grâce à la création d'un référendum pour les animaux, créé par le journaliste Hugo Clément. Fin septembre, une très bonne nouvelle était annoncée, la fin des animaux sauvages dans les cirques mais également dans les delphinariums. Et bientôt, c'est Fort Boyard qui devra dire adieu à ses tigres emblématiques. Dans l'épreuve finale où les candidats doivent récolter le plus de gains possibles, les tigres veillent au grain, mais depuis quelques années, leur présence dérange. Certains téléspectateurs s'indignent de garder des tigres enfermés dans un fort, bien loin de leur habitat naturel.

vers une fin progressive

Alexia Laroche-Joubert, touchée par le coronavirus, vient de faire des révélations concernant l'avenir de ces derniers dans les colonnes du Parisien. Elle déclare que les tigres ne sont pas supprimés de sitôt. En effet, l'équipe de production a décidé de ne pas les remplacer une fois que les animaux seront partis à la retraite. "Kali, âgé de 15 ans, a pris sa retraite, et nous avons décidé de ne pas le remplacer" déclare-t-elle.

"Ils ont des âges différents, aussi le départ de chacun d'eux s'étalera dans le temps, et correspondra au moment où ils prendront respectivement leur retraite". Elle tient également à rassurer sur le quotidien des tigres. Alexia Laroche-Joubert explique que les animaux vivent à l'année au Puy-du-Fou et ne sont amenés sur le fort que lors de la période des tournages. Âgés de 9 et 3 ans, elle raconte ensuite que l'âge de la retraite varie entre les animaux : "Cela dépend aussi de l'état physique général, il y a des tigres et des lions qui sont encore en piste à 20 ans".

Par J.F.