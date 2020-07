Fort Boyard : Claude de Koh-Lanta blessé, il se confie sur son aventure

Claude n’aura pas attendu très longtemps avant de faire son retour à la télévision. Ainsi, l’aventurier de Koh-Lanta s’est lancé à l’assaut de Fort Boyard ce samedi 11 juillet. Mais cette aventure a été assez mouvementée puisque Claude s’est blessé pendant le tournage : "Claude est revenu couvert de problèmes de la tête aux pieds. Sur une épreuve, il s’est démis le doigt. Son doigt s’est retourné. Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place. Sur une autre épreuve, il s’est arraché le côté du mollet car il est mal retombé", avait révélé Tom Leeb à Télé Loisirs. Silencieux depuis plusieurs semaines, Claude est finalement sorti du silence auprès de Télé Loisirs pour évoquer son aventure dans Fort Boyard : "Ce n'est pas parce que tu es performant dans Koh-Lanta que tu vas l'être dans Fort Boyard ou un autre jeu. J'ai comme toujours, tenté de donner le maximum comme ça je n'ai jamais aucun regret. Nul n'est infaillible".

"Je n'allais pas à Fort Boyard pour battre des records"

Claude poursuit : "Je n'allais pas à Fort Boyard pour battre des records après si j'étais revenu sans clé, sans victoire, j'aurais été déçu de moi-même évidemment.Puis, je voyais que mon équipe comptait sur moi. Ça ne me mettait pas la pression mais j'avais envie de réussir pour eux et l'association des Bonnes Fées ». Malgré tout, Claude a avoué avoir redouté certaines épreuves : "Je pense que j'étais capable d'affronter toutes les épreuves même si j'aurais été moins à l'aise sur certaines évidemment. Sur le papier, les épreuves animaux m'attiraient moins. J'aurais préféré les éviter. Après il y a des épreuves sensations assez violentes comme la catapulte qui peuvent être puissante. Il n'y a aucune épreuve que je n'avais pas envie de faire. Je suis pas un grand fan du saut à l'élastique, les cocktails de Willy ne me donnaient pas envie non plus".

Par Alexia Felix